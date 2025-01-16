На Алтае задержали мужчин, напиливших лиственниц на 689 тысяч рублей

Сельчане намеревались продать заготовленную древесину

16 января 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Жители Усть-Коксинского района Республики Алтай незаконно напилили лиственниц на 689 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

В дежурную часть обратились сотрудники лесничества и доложили о рубке восьми деревьев у села Юстик. Во время осмотра правоохранители недалеко от места преступления нашли автомобиль ГАЗ, в кузове которого находились спиленные и нарубленные на пласты деревья. Хозяина машины на месте не оказалось.

Тем не менее стражи порядка установили причастность к совершению преступления двух жителей села Усть-Кокса.

"Мужчины были доставлены в отделение, где признались, что осуществили рубку лиственницы, не имея соответствующего разрешения. При этом у одного из подозреваемых на руках был действительный лесобилет на заготовку древесины. Вместе с тем в процессе порубки отведенного участка сельчанам оказалось мало, и они решили спилить произрастающие рядом деревья, не входящие в границы их деляны", – рассказали в ведомстве.

Часть древесины мужчины успели вывезти. Но в ходе очередного рейса грузовик увяз в снегу, и они ушли в деревню.

Заготовленные дрова сельчане планировали продать. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.