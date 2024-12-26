Житель Алтая решил подзаработать перед Новым годом и напилил сосен на 3,5 млн рублей

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело

26 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

Место преступления / Фото: МВД Алтайского края

В Завьяловском районе Алтайском крае полицейские выявили факт незаконной рубки сосен на 3,5 млн рублей, сообщили в МВД региона.

С заявлением о краже деревьев к правоохранителям обратился представитель местного лесничества. Во время разбирательства выяснили, что к преступлению причастен 51-летний житель села Гилевка.

Мужчина признался, что решил подзаработать перед новогодними праздниками и срубил девять сырорастущих сосен, после чего увез их на арендованном тракторе с телегой. Часть спиленного сельчанин продал местному жителю за 70 тысяч рублей.

Ущерб лесному фонду края составил более 3,5 млн рублей. В отношении лесоруба возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.