Житель Алтая решил подзаработать перед Новым годом и напилил сосен на 3,5 млн рублей
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело
26 декабря 2024, 11:45, ИА Амител
В Завьяловском районе Алтайском крае полицейские выявили факт незаконной рубки сосен на 3,5 млн рублей, сообщили в МВД региона.
С заявлением о краже деревьев к правоохранителям обратился представитель местного лесничества. Во время разбирательства выяснили, что к преступлению причастен 51-летний житель села Гилевка.
Мужчина признался, что решил подзаработать перед новогодними праздниками и срубил девять сырорастущих сосен, после чего увез их на арендованном тракторе с телегой. Часть спиленного сельчанин продал местному жителю за 70 тысяч рублей.
Ущерб лесному фонду края составил более 3,5 млн рублей. В отношении лесоруба возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.
11:52:32 26-12-2024
Он же вчера пилил уже