НОВОСТИПроисшествия

На Алтае задержали мужчину, присягнувшего "украинским террористам"

На протяжении длительного времени он выполнял задания куратора

10 января 2024, 13:29, ИА Амител

В Алтайском крае за совершение государственной измены задержали 32-летнего жителя Новоалтайска, сообщает региональная ФСБ.

"В целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через Сеть установил контакт с представителем террористической организации. Для подтверждения своих намерений он направил видеозапись со своей присягой", – рассказали в ведомстве.

На протяжении длительного времени мужчина выполнял задания куратора: собирал сведения о военнослужащих региона и местах дислокации воинских частей.

Жителя Новоалтайска заключили под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы за государственную измену.

Алтайский край Новоалтайск ФСБ

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:36:14 10-01-2024

Как можно уродиться таким дебилом и ухитриться дожить до 32 лет?

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:26 10-01-2024

Не удивляйся, Новоалтайске таких очень много.2

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:42 10-01-2024

Гость (13:57:26 10-01-2024) Не удивляйся, Новоалтайске таких очень много.2... а в Барнауле меньше? не надо лить грязь на Новоалтайск. прекрасный город, без пробок и долбанутых водителей

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:09 10-01-2024

На протяжении длительного времени мужчина выполнял задания куратора:----- куратор, который получил звездочку, где был? Какая то мутная история, для глубокого тыла.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:43 10-01-2024

Так вот кто усиленно минусовал здесь в постах про бандеровцев. Наверное есть и ещё скрытые соратники у него.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:20 10-01-2024

На СВО чорта!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:55 10-01-2024

Как говорил персонаж из художественного фильма " посадил на бочку с порохом пущай полетает" кормить его за его еще продажную шкуру в расход.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:21 11-01-2024

Их много в Барнауле, затаившихся хохлов. Лично 4-х знаю, поддерживают усраину и говорят, что Крым хохлятский.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров