На Алтае задержали мужчину, присягнувшего "украинским террористам"
На протяжении длительного времени он выполнял задания куратора
10 января 2024, 13:29, ИА Амител
В Алтайском крае за совершение государственной измены задержали 32-летнего жителя Новоалтайска, сообщает региональная ФСБ.
"В целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через Сеть установил контакт с представителем террористической организации. Для подтверждения своих намерений он направил видеозапись со своей присягой", – рассказали в ведомстве.
На протяжении длительного времени мужчина выполнял задания куратора: собирал сведения о военнослужащих региона и местах дислокации воинских частей.
Жителя Новоалтайска заключили под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы за государственную измену.
13:36:14 10-01-2024
Как можно уродиться таким дебилом и ухитриться дожить до 32 лет?
13:57:26 10-01-2024
Не удивляйся, Новоалтайске таких очень много.2
14:07:42 10-01-2024
Гость (13:57:26 10-01-2024) Не удивляйся, Новоалтайске таких очень много.2... а в Барнауле меньше? не надо лить грязь на Новоалтайск. прекрасный город, без пробок и долбанутых водителей
13:50:09 10-01-2024
На протяжении длительного времени мужчина выполнял задания куратора:----- куратор, который получил звездочку, где был? Какая то мутная история, для глубокого тыла.
14:01:43 10-01-2024
Так вот кто усиленно минусовал здесь в постах про бандеровцев. Наверное есть и ещё скрытые соратники у него.
15:22:20 10-01-2024
На СВО чорта!
16:04:55 10-01-2024
Как говорил персонаж из художественного фильма " посадил на бочку с порохом пущай полетает" кормить его за его еще продажную шкуру в расход.
09:42:21 11-01-2024
Их много в Барнауле, затаившихся хохлов. Лично 4-х знаю, поддерживают усраину и говорят, что Крым хохлятский.