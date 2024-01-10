На Алтае задержали мужчину, присягнувшего "украинским террористам"

На протяжении длительного времени он выполнял задания куратора

10 января 2024, 13:29, ИА Амител

В Алтайском крае за совершение государственной измены задержали 32-летнего жителя Новоалтайска, сообщает региональная ФСБ.

"В целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через Сеть установил контакт с представителем террористической организации. Для подтверждения своих намерений он направил видеозапись со своей присягой", – рассказали в ведомстве.

На протяжении длительного времени мужчина выполнял задания куратора: собирал сведения о военнослужащих региона и местах дислокации воинских частей.

Жителя Новоалтайска заключили под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы за государственную измену.