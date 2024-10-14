На Алтае задержали подозреваемого в краже стройматериалов

Ущерб оценили в 60 тысяч рублей

14 октября 2024, 17:31, ИА Амител

Строительные матриалы / Фото: pxhere.com

Жительница Бийского района обратилась за помощью в полицию. По ее словам, ночью неизвестный проник в незапертый гараж, где хранились строительные материалы, и украл 30 упаковок ламината и столько же пачек подложки под него.

Подозреваемого задержали в этот же день. Им оказался 38-летний односельчанин потерпевшей. Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе и за тайное хищение.

Украденное имущество изъяли. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело, рассказали в МВД Алтайского края.