На Алтае задержали подростков, забиравших у пенсионеров все имеющиеся у них деньги

Выяснилось, что юноши причастны к четырем фактам хищения денег у пожилых граждан

29 января 2024, 11:44, ИА Амител

Пожилая женщина / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали двух несовершеннолетних парней, помогавших мошенникам обманывать пенсионеров, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 73-летняя жительница Табунского района, которой позвонили неизвестные и похитили 200 тысяч рублей.

"Поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником полиции. Сообщил, что ее дочь стала виновницей аварии, в которой пострадала беременная женщина. Чтобы не возбуждать уголовное дело, потребовал три миллиона рублей", – рассказали в ведомстве.

После этого мужчина передал трубку женщине, которая сказала: "Мамочка, помоги, передай сколько можешь, я все верну". Пенсионерка тут же сообщила, что отдаст имеющиеся у нее 200 тысяч рублей.

Вскоре за деньгами приехал молодой человек, которому пенсионерка передала завернутые в простыню деньги.

Правоохранители задержали двух 17-летних подростков. При себе у них было 733 тысячи рублей, которые они забрали у двух обманутых пенсионеров, но не успели перевести мошенникам.

Выяснилось, что юноши причастны к четырем фактам хищения денег у пожилых граждан. Подростки написали явки с повинной. Им грозит до пяти лет лишения свободы за "групповое мошенничество по предварительному сговору с причинением значительного ущерба".