На Алтае задержали подростков, забиравших у пенсионеров все имеющиеся у них деньги
Выяснилось, что юноши причастны к четырем фактам хищения денег у пожилых граждан
29 января 2024, 11:44, ИА Амител
В Алтайском крае задержали двух несовершеннолетних парней, помогавших мошенникам обманывать пенсионеров, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 73-летняя жительница Табунского района, которой позвонили неизвестные и похитили 200 тысяч рублей.
"Поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником полиции. Сообщил, что ее дочь стала виновницей аварии, в которой пострадала беременная женщина. Чтобы не возбуждать уголовное дело, потребовал три миллиона рублей", – рассказали в ведомстве.
После этого мужчина передал трубку женщине, которая сказала: "Мамочка, помоги, передай сколько можешь, я все верну". Пенсионерка тут же сообщила, что отдаст имеющиеся у нее 200 тысяч рублей.
Вскоре за деньгами приехал молодой человек, которому пенсионерка передала завернутые в простыню деньги.
Правоохранители задержали двух 17-летних подростков. При себе у них было 733 тысячи рублей, которые они забрали у двух обманутых пенсионеров, но не успели перевести мошенникам.
Выяснилось, что юноши причастны к четырем фактам хищения денег у пожилых граждан. Подростки написали явки с повинной. Им грозит до пяти лет лишения свободы за "групповое мошенничество по предварительному сговору с причинением значительного ущерба".
11:59:12 29-01-2024
Никто не ловит организаторов, только последнее звено, в советское время все организаторы бы были уже давно за решеткой, все же очевидно почему их не ловят.
13:07:03 29-01-2024
Гость (11:59:12 29-01-2024) Никто не ловит организаторов, только последнее звено, в сове... делятся наверное организаторы с кем-то(
13:08:14 29-01-2024
Гость (11:59:12 29-01-2024) Никто не ловит организаторов, только последнее звено, в сове... организаторы в незалежной сидят так что пока увы
13:46:48 29-01-2024
Гость (13:08:14 29-01-2024) организаторы в незалежной сидят так что пока увы... убогие отмазки все это и попытки оправдать свое бездействие и не желание работать
12:15:06 29-01-2024
В Китае всем (да и лицам старше 14 лет) - вышка (все есть в нэте).Пенсов и так уже обманули.
12:19:23 29-01-2024
Вот нисколько пенсионеров не жалко. Им ведь не было жалко беременную.
12:30:43 29-01-2024
Вот до чего же некоторые любят поговорить по телефону с кем попало...
12:54:49 29-01-2024
Проблема разгула и безнаказанности мошенников очень остра. В "Инцидент Барнаул" позавчера описал случай, когда мошенники старенькой бабушке продали два проточных фильтра для воды на сумму 45800 рублей. По горяим следам: в полиции отказ "бабушка же сама согласилась, физического давления же не было", при этом они знают что таких случаев множество, в Роспотребнадзоре никакой консультации насчет навязанных товаров и услуг не дали, "попробуйте обратиться в прокуратуру", "про такие случаи, конечно же, знаем".
14:38:27 29-01-2024
Пока люди нашего общества не перестанут обливать грязью жертв мошенников ("лохи, сама отдала и т.д."), а не осуждать действия преступников, и полиция не будет ловить мошенников (а ведь это преступление и есть статья в УК), мошенничество будет процветать. Вопрос, насколько нужно это государству, если оно это допускает. Хотя о чем это я, если инфоцыган судят не за то, что они людей обманывают и разводят на деньги, а за неуплату налогов с инфомошенничества.
15:43:38 29-01-2024
Гость (14:38:27 29-01-2024) Пока люди нашего общества не перестанут обливать грязью жерт... В нашем околотке участковый обошел все квартиры, провел инструктаж будут звонить приходить посылайте их матом на три буквы. Звонили старшие лейтенанты, капитаны и даже майор, послал их, как сказал участковый, вот уже который месяц не звонят.
14:56:10 29-01-2024
Пока люди нашего общества не перестанут обливать грязью жертв мошенников----- пока человек не поймет, что во всем, что с ним случается, прежде всего, виноват он сам, с ним постоянно что то будет случаться. Вот эта привычка многих поговорить и неважно с кем, играет с ними злую шутку в таких случаях.
15:19:08 29-01-2024
Гость (14:56:10 29-01-2024) Пока люди нашего общества не перестанут обливать грязью жерт... Государство то тогда для чего, ведь мы содержим его платим налоги, если все сами то для чего мы тогда содержим полицейских, ну не все умны, много наивных, а среди стариков много дементных, кто их защитит.
15:20:42 29-01-2024
Гость (14:56:10 29-01-2024) Пока люди нашего общества не перестанут обливать грязью жерт... Видно, что у вас нет престарелых родственников. Старики очень доверчивы, этой беззащитностью и пользуются мошенники. Они сознательно обманывают тех, кто в силу угасающего интеллекта не может оказать сопротивления. Это должно караться гораздо строже, так же как нападение на беззащитных детей. Вы просто не сталкивались с подобным, а смотрите со своей молодой колокольни, когда и физическое здоровье и умственное в наличии и думается что так у всех.
15:27:28 29-01-2024
Гость (14:56:10 29-01-2024) Пока люди нашего общества не перестанут обливать грязью жерт... Я вот про это отношение к жертвам преступлений и писал, то есть, если изнасиловали или ограбили, сама жертва виновата, да? А преступники или мошенники совсем здесь ни при чем? Безнаказанность увеличивает преступность, а не ваша теория виктимности.
16:32:39 29-01-2024
Моей соседке(89 лет) позвонили и сказали, что её сын разбился на машине и лежит в реанимации, нужно много денег на лечение. Бабушка не растерялась, сказала назовите в какой больнице лежит, я сейчас приеду и посмотрю на него, а потом уж деньги сниму, дома денег нет. Бросили трубку. Потом уж она позвонила сыну - всё в порядке, сын был у себя дома
17:43:29 29-01-2024
Гость (16:32:39 29-01-2024) Моей соседке(89 лет) позвонили и сказали, что её сын разбил... Соседке повезло с генами и интеллектом. Таких, к сожалению, не много. А много таких, кто тормозит, верит и доверяет, стесняется или боится возражать. Старики многие еле ходят, пальцем ткнут, те и упадут.
18:48:00 29-01-2024
Гость (16:32:39 29-01-2024) Моей соседке(89 лет) позвонили и сказали, что её сын разбил... а при этом,не кто не задался вопросом,а от куда у звонивших есть сведенья что у бабушки есть сын и у него есть машина?