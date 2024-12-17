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На Алтае задержали пьяного водителя школьного автобуса

Мужчину отстранили от управления транспортом

17 декабря 2024, 13:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД Республики Алтай / 04.мвд.рф
Фото: пресс-служба МВД Республики Алтай / 04.мвд.рф

В селе Элекмонар Республики Алтай сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя школьного автобуса, сообщили в МВД региона.

Полицейские остановили ПАЗ на маршруте патрулирования. Детей в салоне в тот момент не было.

При прохождении освидетельствования подтвердили, что 49-летний сельчанин был нетрезв. Его отстранили от управления транспортом и составили в его отношении административный материал.

Также сотрудники ГАИ проводят проверку в отношении образовательной организации по факту выпуска на линию пьяного шофера.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 1

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Гость

14:27:07 17-12-2024

Выпускают в 7 утра и ему ничего не мешает употребить,скажем, в 9 утра.

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