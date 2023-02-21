На Алтае замминистра будут судить за "сиротские" дома, где лучше не жить

Чиновника обвиняют в "халатности" и "превышении должностных полномочий"

21 февраля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: vk.com/altai04.sledcom

В Республике Алтай перед судом предстанет первый заместитель министра экономического развития, обвинённый в должностных преступлениях, сообщает региональный СК.

"В период с июля по ноябрь 2020 года обвиняемый, занимая должность первого заместителя министра экономического развития, превысил свои должностные полномочия, <...> организовал приобретение на территории села Усть-Кокса за счёт бюджетных средств по государственным контрактам, принятие без проведения экспертиз и передачу по договорам социального найма шести жилых помещений (квартир) для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – рассказали в ведомстве.





















Дом для сирот

В СК подчеркнули, что дома "не пригодны для проживания ввиду наличия явных нарушений, допущенных при их строительстве", в итоге строения подлежат демонтажу. Это причинило бюджету республики ущерб в размере более 8 млн рублей.

Кроме того, как уточнили в региональной прокуратуре, чиновник, курирующий приобретение жилья для жителей региона из категории детей-сирот, в течение 2020 года не освоил 10,8 млн рублей – не были куплены семь жилых помещений.

Замминистра временно отстранён от должности. Его обвиняют в "халатности" и "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Дело в ближайшее время направят в суд.