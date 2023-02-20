Алтайские сироты в 2022 году получили 158 квартир благодаря судебным приставам

Ещё 200 производств должны завершиться в 2023 году

20 февраля 2023, 17:01, ИА Амител

Ключи от квартиры/Maria Ziegler, unsplash.com

Детям-сиротам Алтайского края в 2022 году предоставили 158 квартир в результате исполнительных производств, которые начали судебные приставы региона. Об этом рассказал главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин на пресс-конференции 20 февраля.

По словам Дмитрия Лабутина, показатели 2022 года примерно такие же, как и в 2021 году.

Сейчас на исполнении находятся более тысячи производств, касающихся предоставления квартир детям-сиротам, сказал Лабутин. Порядка 200 производств должны завершиться в 2023 году, тогда же дети получат квартиры.

"На 30 декабря 2022 года заключены 232 контракта на поставку 261 жилого помещения на сумму 446,4 млн рублей, из которых 308,4 млн рублей федеральных средств, 137,9 млн рублей – краевых, в том числе 3,1 млн рублей на софинансирование по соглашению", – рассказал Дмитрий Лабутин.

Напомним, что недавно власти Алтайского края опубликовали на портале госзакупок восемь лотов на покупку квартир для детей-сирот. За восемь квартир чиновники были готовы заплатить более 24 млн рублей.

Между тем проблема обеспечения детей-сирот остаётся для Алтайского края острой. Так, жители региона недавно жаловались на неё заместителю прокурора РФ Дмитрию Демешину.

Кроме того, в феврале губернатор края Виктор Томенко призвал органы власти внимательно изучить вопрос о присвоении жителям региона статуса сироты. По его словам, краевой бюджет испытывает серьёзную нагрузку, выделяя деньги на жильё сиротам. Так, в 2022 году на квартиры для таких детей регион потратил 1,5 млрд рублей.