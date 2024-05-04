На Алтае запретили туристам посещать водоскат Учар

Маршрут откроют только летом

04 мая 2024, 20:50, ИА Амител

Водоскат Учар / Фото: altzapovednik.ru

В Республике Алтай временно закрыли для туристов эколого-просветительский маршрут на водоскат Учар, сообщили в Алтайском заповеднике.

Ориентировочно, он будет недоступен до 20 июня. Точную дату открытия объявят позднее.

В заповеднике отметили, что этот маршрут рассчитан на опытных и выносливых туристов и не адаптирован для людей с ограниченными физвозможностями.