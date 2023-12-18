На Алтае запустили в работу новые автоматические фиксаторы нарушений на дорогах
Устройства будут регистрировать превышение скорости
18 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае заработали новые комплексы автоматической фиксации правонарушений на дорогах, сообщили в УМВД региона.
Устройства будут регистрировать превышение установленной скорости движения на следующих участках:
- а/д К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, км 5+900;
- а/д К-29 Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", км 36+530 (село Ая, ул. Катунская, д. 79);
- г. Бийск, ул. Кожзаводская, д. 57.
Напомним, 18 декабря в Барнауле заработают светофоры на трех пешеходных переходах.
11:19:35 18-12-2023
Ещё предыдущие светофоры не подключили. Например на Спортшколе (С. Западная). Дикий п. переход.
11:46:49 18-12-2023
Вася 22 (11:19:35 18-12-2023) Ещё предыдущие светофоры не подключили. Например на Спортшко... Надо побольше светофоров и лежачих полицейских,хотя бы через 25 метров,а то и так все гоняют почти 37 км/ч,космические скорости какие то
13:55:39 18-12-2023
Гость (11:46:49 18-12-2023) Надо побольше светофоров и лежачих полицейских,хотя бы через... восхищены и радостны!!! все для любимых россиян!!!
15:09:02 18-12-2023
Гость (13:55:39 18-12-2023) восхищены и радостны!!! все для любимых россиян!!!... Для особо любимых фонарные столбы.
15:06:56 18-12-2023
Гость (11:46:49 18-12-2023) Надо побольше светофоров и лежачих полицейских,хотя бы через... Так и сделают. Вы только побольше пешеходов сбивайте. Скоростные вы наши.
22:49:09 18-12-2023
Гость (11:46:49 18-12-2023) Надо побольше светофоров и лежачих полицейских,хотя бы через... Побольше нужно камер на выделенках
23:02:56 18-12-2023
Жора (15:06:56 18-12-2023) Так и сделают. Вы только побольше пешеходов сбивайте. Скорос... Пешеходы поменьше бы сами под колёса лезли...