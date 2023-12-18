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На Алтае запустили в работу новые автоматические фиксаторы нарушений на дорогах

Устройства будут регистрировать превышение скорости

18 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае заработали новые комплексы автоматической фиксации правонарушений на дорогах, сообщили в УМВД региона.

Устройства будут регистрировать превышение установленной скорости движения на следующих участках:

  • а/д К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, км 5+900;
  • а/д К-29 Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", км 36+530 (село Ая, ул. Катунская, д. 79);
  • г. Бийск, ул. Кожзаводская, д. 57.

Напомним, 18 декабря в Барнауле заработают светофоры на трех пешеходных переходах.

Алтайский край дорожное движение

Комментарии 7

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Вася 22

11:19:35 18-12-2023

Ещё предыдущие светофоры не подключили. Например на Спортшколе (С. Западная). Дикий п. переход.

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Гость

11:46:49 18-12-2023

Вася 22 (11:19:35 18-12-2023) Ещё предыдущие светофоры не подключили. Например на Спортшко... Надо побольше светофоров и лежачих полицейских,хотя бы через 25 метров,а то и так все гоняют почти 37 км/ч,космические скорости какие то

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Гость

13:55:39 18-12-2023

Гость (11:46:49 18-12-2023) Надо побольше светофоров и лежачих полицейских,хотя бы через... восхищены и радостны!!! все для любимых россиян!!!

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Жора

15:09:02 18-12-2023

Гость (13:55:39 18-12-2023) восхищены и радостны!!! все для любимых россиян!!!... Для особо любимых фонарные столбы.

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Жора

15:06:56 18-12-2023

Гость (11:46:49 18-12-2023) Надо побольше светофоров и лежачих полицейских,хотя бы через... Так и сделают. Вы только побольше пешеходов сбивайте. Скоростные вы наши.

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Гость

22:49:09 18-12-2023

Гость (11:46:49 18-12-2023) Надо побольше светофоров и лежачих полицейских,хотя бы через... Побольше нужно камер на выделенках

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Гость

23:02:56 18-12-2023

Жора (15:06:56 18-12-2023) Так и сделают. Вы только побольше пешеходов сбивайте. Скорос... Пешеходы поменьше бы сами под колёса лезли...

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