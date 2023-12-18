На Алтае запустили в работу новые автоматические фиксаторы нарушений на дорогах

Устройства будут регистрировать превышение скорости

18 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае заработали новые комплексы автоматической фиксации правонарушений на дорогах, сообщили в УМВД региона.



Устройства будут регистрировать превышение установленной скорости движения на следующих участках:

а/д К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, км 5+900;

а/д К-29 Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", км 36+530 (село Ая, ул. Катунская, д. 79);

г. Бийск, ул. Кожзаводская, д. 57.

Напомним, 18 декабря в Барнауле заработают светофоры на трех пешеходных переходах.