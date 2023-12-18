Светофоры запустят на трех пешеходных переходах в Барнауле 18 декабря

Стоимость работ составила 4,5 млн рублей

18 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле в понедельник, 18 декабря, установят светофоры на трех пешеходных переходах. Как сообщили в мэрии, устройства заработают на следующих участках:

ул. Северо-Западная, 222 (остановка "Краевая спортивная школа");

ул. Челюскинцев, 75 (остановка "Улица Партизанская");

Павловский тракт, 52в ("Теплый" рынок).

Стоимость работ составила порядка 4,5 млн рублей.

Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 87 млн рублей. На эти деньги купили дорожные контроллеры, детекторы транспорта и другое оборудование.