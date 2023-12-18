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Светофоры запустят на трех пешеходных переходах в Барнауле 18 декабря

Стоимость работ составила 4,5 млн рублей

18 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле в понедельник, 18 декабря, установят светофоры на трех пешеходных переходах. Как сообщили в мэрии, устройства заработают на следующих участках:

  • ул. Северо-Западная, 222 (остановка "Краевая спортивная школа");
  • ул. Челюскинцев, 75 (остановка "Улица Партизанская");
  • Павловский тракт, 52в ("Теплый" рынок).

Стоимость работ составила порядка 4,5 млн рублей.

Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 87 млн рублей. На эти деньги купили дорожные контроллеры, детекторы транспорта и другое оборудование.

Барнаул светофоры

Комментарии 4

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Гость

09:30:19 18-12-2023

На жилплощадке во время урагана сдуло светофор. до сих пор восстановить не могут!!!

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Гость

09:47:24 18-12-2023

на ленина молодёжной второй день не работает...!

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R22

09:50:38 18-12-2023

ну да, молодцы. теперь по Власихинской с Попова зеленый светофор горит не 25 секунд, а 20. пробка от Шумакова, зато детекторы натыкали....

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Гость

12:21:20 18-12-2023

Офигенно... Год запускали три новых светофора. Действительно событие

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