На Алтае запечатлели уникальную "клубничную" луну

В этот раз полнолуние стало самым низким за последние 18 лет

11 июня 2025, 08:45, ИА Амител

В ночь на 11 июня жители Алтайского края, Республики Алтай и других регионов России наблюдали июньское полнолуние, которое называют "клубничная" луна. Название происходит из традиций коренных народов Северной Америки, для которых это полнолуние совпадало с сезоном сбора клубники.

В этот раз небесное тело находилось очень низко над горизонтом, из-за чего приобретало розоватый или красноватый оттенок. Более того, в 2025 году это полнолуние стало самым низким за последние 18 лет. Следующее подобное по цвету и положению полнолуние можно будет увидеть только в 2043-м.

Снимками столь уникального явления жители поделились в паблике Barnaul 22.