На Алтае запечатлели уникальную "клубничную" луну
В этот раз полнолуние стало самым низким за последние 18 лет
11 июня 2025, 08:45, ИА Амител
В ночь на 11 июня жители Алтайского края, Республики Алтай и других регионов России наблюдали июньское полнолуние, которое называют "клубничная" луна. Название происходит из традиций коренных народов Северной Америки, для которых это полнолуние совпадало с сезоном сбора клубники.
В этот раз небесное тело находилось очень низко над горизонтом, из-за чего приобретало розоватый или красноватый оттенок. Более того, в 2025 году это полнолуние стало самым низким за последние 18 лет. Следующее подобное по цвету и положению полнолуние можно будет увидеть только в 2043-м.
Снимками столь уникального явления жители поделились в паблике Barnaul 22.
09:20:40 11-06-2025
цвет пива - светлое, похоже немецкое (из томска которое).
на вкус кака, но цвет похож.