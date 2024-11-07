На Алтае женщина на "Тойоте" насмерть сбила мужчину
Пешеход двигался по дороге в попутном направлении
07 ноября 2024, 13:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай автомобилистка сбила мужчину, он умер в больнице, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 6 ноября около 19:00 возле села Усть-Кан.
"49-летняя местная жительница за рулем Toyota Camry допустила наезд на 52-летнего жителя села Оро. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении", – рассказали в ведомстве.
Полицейские проводят проверку.
13:19:25 07-11-2024
Так и живем, не приходя в сознание.
14:39:19 07-11-2024
на затылке глаз нет.. ох (