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На Алтае женщина на "Тойоте" насмерть сбила мужчину

Пешеход двигался по дороге в попутном направлении

07 ноября 2024, 13:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай автомобилистка сбила мужчину, он умер в больнице, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 6 ноября около 19:00 возле села Усть-Кан.

"49-летняя местная жительница за рулем Toyota Camry допустила наезд на 52-летнего жителя села Оро. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

13:19:25 07-11-2024

Так и живем, не приходя в сознание.

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Гость

14:39:19 07-11-2024

на затылке глаз нет.. ох (

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