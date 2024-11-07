На Алтае женщина на "Тойоте" насмерть сбила мужчину

Пешеход двигался по дороге в попутном направлении

07 ноября 2024, 13:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай автомобилистка сбила мужчину, он умер в больнице, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 6 ноября около 19:00 возле села Усть-Кан.

"49-летняя местная жительница за рулем Toyota Camry допустила наезд на 52-летнего жителя села Оро. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.