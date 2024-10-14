На Алтае женщина на ВАЗе врезалась в кафе

Автомобилистку привлекли к административной ответственности

14 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Турочакском районе Республики Алтай автомобилистка из Алтайского края врезалась в кафе, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 12 октября на въезде в село Верх-Бийск. 32-летняя женщина за рулем ВАЗ-21114 не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением, когда въезжала на прилегающую территорию заведения.

В результате с переломом руки в больницу доставили 65-летнюю пассажирку, но госпитализация женщине не потребовалась.

В отношении автомобилистки возбудили административное расследование по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также вынесли постановление за езду и перевозку пассажиров без использования ремней безопасности.