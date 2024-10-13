Очевидцы: таксист на летней резине сбил девочку в Барнауле

Водитель и пассажир вместе помогли пострадавшей

13 октября 2024, 20:30, ИА Амител

Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

Таксист на летней резине сбил девочку у остановки "Солнечный ветер". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу в момент, когда произошла авария. Отмечают, что автомобиль такси ехал на летней резине.

Водитель и пассажир оказали пострадавшей посильную помощь.

Автор сообщения отметил, что в сложившейся ситуации на дорогах нужно быть особенно аккуратными.

Ранее пользователи в соцсетях рассказали о том, что барнаульцы выстроились в очереди на шиномонтажках после снегопада.