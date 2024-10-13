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Очевидцы: таксист на летней резине сбил девочку в Барнауле

Водитель и пассажир вместе помогли пострадавшей

13 октября 2024, 20:30, ИА Амител

Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

Таксист на летней резине сбил девочку у остановки "Солнечный ветер". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу в момент, когда произошла авария. Отмечают, что автомобиль такси ехал на летней резине.

Водитель и пассажир оказали пострадавшей посильную помощь. 

Автор сообщения отметил, что в сложившейся ситуации на дорогах нужно быть особенно аккуратными.

Ранее пользователи в соцсетях рассказали о том, что барнаульцы выстроились в очереди на шиномонтажках после снегопада.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

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Ужас

20:58:18 13-10-2024

Если бы он сбил ее на зимней резине, кому-то от этого стало бы легче?

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Гость

21:39:14 13-10-2024

что значит помогли?! скорую вызвать и полицию нужно

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Гость

09:20:58 14-10-2024

Переходить дорогу нужно убедившись, что автомобили пропускают. Дорога в этом месте просматривается хорошо. Не нужно включать режим бессмертия! Девочка права - но кому такая правда нужна?

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Гость

10:15:18 14-10-2024

Казалось бы всё уже давно изобретено и известно, но нет, у нас свой путь, бессмысленный и беспощадный.

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Элен без ребят

10:43:28 14-10-2024

это Илитный таксист за тыщу?

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Александр

10:46:50 14-10-2024

Сейчас и зимняя резина поможет 50х50. Шипам или липучке надо за что-то цепляться, а лёд такой, что сразу сломается под колёсами. И получится торможение с проскользом. Внимание и ещё раз внимание плюс осторожность ВСЕМ!!!

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