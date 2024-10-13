Очевидцы: таксист на летней резине сбил девочку в Барнауле
Водитель и пассажир вместе помогли пострадавшей
13 октября 2024, 20:30, ИА Амител
Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
Таксист на летней резине сбил девочку у остановки "Солнечный ветер". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу в момент, когда произошла авария. Отмечают, что автомобиль такси ехал на летней резине.
Водитель и пассажир оказали пострадавшей посильную помощь.
Автор сообщения отметил, что в сложившейся ситуации на дорогах нужно быть особенно аккуратными.
Ранее пользователи в соцсетях рассказали о том, что барнаульцы выстроились в очереди на шиномонтажках после снегопада.
20:58:18 13-10-2024
Если бы он сбил ее на зимней резине, кому-то от этого стало бы легче?
21:39:14 13-10-2024
что значит помогли?! скорую вызвать и полицию нужно
09:20:58 14-10-2024
Переходить дорогу нужно убедившись, что автомобили пропускают. Дорога в этом месте просматривается хорошо. Не нужно включать режим бессмертия! Девочка права - но кому такая правда нужна?
10:15:18 14-10-2024
Казалось бы всё уже давно изобретено и известно, но нет, у нас свой путь, бессмысленный и беспощадный.
10:43:28 14-10-2024
это Илитный таксист за тыщу?
10:46:50 14-10-2024
Сейчас и зимняя резина поможет 50х50. Шипам или липучке надо за что-то цепляться, а лёд такой, что сразу сломается под колёсами. И получится торможение с проскользом. Внимание и ещё раз внимание плюс осторожность ВСЕМ!!!