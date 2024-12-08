На Алтае женщина начала разводить кур и внезапно стала бизнесвумен
Она развела более 250 разных пород
08 декабря 2024, 18:50, ИА Амител
В селе Солонешное женщина начала разводить кур и не заметила, как ее хозяйство стало насчитывать более 250 разных пород. Об этом сообщают "Вести Алтай".
"Птицеводством Татьяна Ботукаева занялась семь лет назад. Во всех начинаниях ей помогает муж. Они ездили в Бийск и Белокуриху закупать породистых кур", – рассказали в редакции.
В этом году женщина заключила социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. Ей одобрили бизнес-план на 200 тысяч рублей.
В будущем Татьяна хочет построить большие вольеры для кур разных пород. В следующем году семья планирует купить гриль. Говорят, что сельчане уже выстраиваются в очередь – продавец себя зарекомендовал.
20:17:12 08-12-2024
молодец!
20:17:34 08-12-2024
Весьма хорошее дело!
20:20:53 08-12-2024
Классно. Успехов. Молодец
10:32:32 09-12-2024
250 пород? Вот это да! Не думал я, что их так много пород существует...
12:02:54 09-12-2024
Гость (10:32:32 09-12-2024) 250 пород? Вот это да! Не думал я, что их так много пород су... это что то напутано. В России около 100 пород кур.Я прочитал в википедии
12:01:32 09-12-2024
Глубоко сомневаюсь в количестве пород. Их в России около 100. Где она еще набрала 150. 283 породы считаются уже вымершими ( из общего количества пород) Может у женщины 250 кур разных пород?Автор немного не в теме.Придремал?
15:12:46 09-12-2024
Ей одобрили бизнес-план на 200 тысяч рублей.
Что?
20:27:38 09-12-2024
Гость (15:12:46 09-12-2024) Ей одобрили бизнес-план на 200 тысяч рублей.Что?... Любой человек имеет правотна получение гранта от государства, если предоставит бизнес план.
22:35:09 09-12-2024
Гость (20:27:38 09-12-2024) Любой человек имеет правотна получение гранта от государства... И обязанность пояснить оперативнику, куда потратил грант. И не дай бог хоть копейка уйдет не по назначению