На Алтае женщина начала разводить кур и внезапно стала бизнесвумен

Она развела более 250 разных пород

08 декабря 2024, 18:50, ИА Амител

Курица высиживает яйца / Фото: pixabay.com

В селе Солонешное женщина начала разводить кур и не заметила, как ее хозяйство стало насчитывать более 250 разных пород. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"Птицеводством Татьяна Ботукаева занялась семь лет назад. Во всех начинаниях ей помогает муж. Они ездили в Бийск и Белокуриху закупать породистых кур", – рассказали в редакции.

В этом году женщина заключила социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. Ей одобрили бизнес-план на 200 тысяч рублей.

В будущем Татьяна хочет построить большие вольеры для кур разных пород. В следующем году семья планирует купить гриль. Говорят, что сельчане уже выстраиваются в очередь – продавец себя зарекомендовал.