НОВОСТИОбщество

На Алтае женщина начала разводить кур и внезапно стала бизнесвумен

Она развела более 250 разных пород

08 декабря 2024, 18:50, ИА Амител

Курица высиживает яйца / Фото: pixabay.com
Курица высиживает яйца / Фото: pixabay.com

В селе Солонешное женщина начала разводить кур и не заметила, как ее хозяйство стало насчитывать более 250 разных пород. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"Птицеводством Татьяна Ботукаева занялась семь лет назад. Во всех начинаниях ей помогает муж. Они ездили в Бийск и Белокуриху закупать породистых кур", – рассказали в редакции.

В этом году женщина заключила социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. Ей одобрили бизнес-план на 200 тысяч рублей.

В будущем Татьяна хочет построить большие вольеры для кур разных пород. В следующем году семья планирует купить гриль. Говорят, что сельчане уже выстраиваются в очередь – продавец себя зарекомендовал.

Бактерия / Фото: unsplash.com / Michael Schiffer

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НОВОСТИНаука и образование
Алтайский край сельское хозяйство бизнес животные

Комментарии 9

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Гость

20:17:12 08-12-2024

молодец!

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Бдыщ

20:17:34 08-12-2024

Весьма хорошее дело!

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Гость

20:20:53 08-12-2024

Классно. Успехов. Молодец

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Гость

10:32:32 09-12-2024

250 пород? Вот это да! Не думал я, что их так много пород существует...

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гость

12:02:54 09-12-2024

Гость (10:32:32 09-12-2024) 250 пород? Вот это да! Не думал я, что их так много пород су... это что то напутано. В России около 100 пород кур.Я прочитал в википедии

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гость

12:01:32 09-12-2024

Глубоко сомневаюсь в количестве пород. Их в России около 100. Где она еще набрала 150. 283 породы считаются уже вымершими ( из общего количества пород) Может у женщины 250 кур разных пород?Автор немного не в теме.Придремал?

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Гость

15:12:46 09-12-2024

Ей одобрили бизнес-план на 200 тысяч рублей.
Что?

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Гость

20:27:38 09-12-2024

Гость (15:12:46 09-12-2024) Ей одобрили бизнес-план на 200 тысяч рублей.Что?... Любой человек имеет правотна получение гранта от государства, если предоставит бизнес план.

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Гость

22:35:09 09-12-2024

Гость (20:27:38 09-12-2024) Любой человек имеет правотна получение гранта от государства... И обязанность пояснить оперативнику, куда потратил грант. И не дай бог хоть копейка уйдет не по назначению

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