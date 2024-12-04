На Алтае женщина "неславянской внешности" украла у пенсионерки 500 тыс. рублей
Незнакомка вошла в квартиру к бабушке и попросила воды
04 декабря 2024, 17:30, ИА Амител
В Рубцовске незнакомая женщина украла у 86-летней пенсионерки 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Пенсионерка рассказала, что ждала в гости сестру, однако к ней пришла "неизвестная женщина неславянской внешности".
"Гостья сразу же без приглашения вошла в квартиру. Оказавшись в жилище, она попросила принести ей попить. Пенсионерка пошла за водой на кухню, а когда вернулась, то заметила, что незнакомка, выйдя из комнаты, выбежала наружу", – пишет ведомство.
Хозяйку квартиры смутило поведение незнакомки. Она решила проверить свои сбережения. Выяснилось, что женщина забрала из шкафа кошелек, в котором лежало 500 тыс. рублей.
Сотрудники полиции задержали 40-летнюю подозреваемую в Рубцовске. Похищенные деньги она уже потратила.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу заключили под стражу.
17:59:59 04-12-2024
Где ж будут повышать пенсии власти, если у Пенсионеров дома 500 000 просто так хранится??? А в других сообщениях о кражах и миллионы крадут!!!!
22:06:22 04-12-2024
Лиса (17:59:59 04-12-2024) Где ж будут повышать пенсии власти, если у Пенсионеров дома ... у меня знакомый дом купил, занял у тещи 4 млн. наличкой!
07:57:09 05-12-2024
Гость (22:06:22 04-12-2024) у меня знакомый дом купил, занял у тещи 4 млн. наличкой! ...
А тебя корежит от зависти!
18:40:54 04-12-2024
У преступлений нет национальности? Ну-ну...
19:08:57 04-12-2024
Сюжет очень похож на чей-то дурной сон
19:09:26 04-12-2024
Если и есть заначки у пенсионеров, то это не от больших пенсий. Чаще всего это остаётся от продажи недвижимости. А с пенсии много не сэкономишь, даже во всем себе отказывая.
19:38:15 04-12-2024
Сколько зла от этих цыган!
21:20:54 04-12-2024
на пенсии работают лет 15 вот и накопление
21:56:41 04-12-2024
Это гробовые, которые бабушка не доверила банкам. Жаль наших бабушек: они не знают уже на какой линии оборону держать. Удалось скопить, а как теперь сохранить? Самая незащищенная категория, особенно, если одинокие...