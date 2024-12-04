На Алтае женщина "неславянской внешности" украла у пенсионерки 500 тыс. рублей

Незнакомка вошла в квартиру к бабушке и попросила воды

04 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Рубцовске незнакомая женщина украла у 86-летней пенсионерки 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пенсионерка рассказала, что ждала в гости сестру, однако к ней пришла "неизвестная женщина неславянской внешности".

"Гостья сразу же без приглашения вошла в квартиру. Оказавшись в жилище, она попросила принести ей попить. Пенсионерка пошла за водой на кухню, а когда вернулась, то заметила, что незнакомка, выйдя из комнаты, выбежала наружу", – пишет ведомство.

Хозяйку квартиры смутило поведение незнакомки. Она решила проверить свои сбережения. Выяснилось, что женщина забрала из шкафа кошелек, в котором лежало 500 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали 40-летнюю подозреваемую в Рубцовске. Похищенные деньги она уже потратила.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу заключили под стражу.