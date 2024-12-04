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На Алтае женщина "неславянской внешности" украла у пенсионерки 500 тыс. рублей

Незнакомка вошла в квартиру к бабушке и попросила воды

04 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Рубцовске незнакомая женщина украла у 86-летней пенсионерки 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пенсионерка рассказала, что ждала в гости сестру, однако к ней пришла "неизвестная женщина неславянской внешности".

"Гостья сразу же без приглашения вошла в квартиру. Оказавшись в жилище, она попросила принести ей попить. Пенсионерка пошла за водой на кухню, а когда вернулась, то заметила, что незнакомка, выйдя из комнаты, выбежала наружу", – пишет ведомство.

Хозяйку квартиры смутило поведение незнакомки. Она решила проверить свои сбережения. Выяснилось, что женщина забрала из шкафа кошелек, в котором лежало 500 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали 40-летнюю подозреваемую в Рубцовске. Похищенные деньги она уже потратила.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу заключили под стражу.

Алтайский край Рубцовск Происшествия полиция

Комментарии 9

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Лиса

17:59:59 04-12-2024

Где ж будут повышать пенсии власти, если у Пенсионеров дома 500 000 просто так хранится??? А в других сообщениях о кражах и миллионы крадут!!!!

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Гость

22:06:22 04-12-2024

Лиса (17:59:59 04-12-2024) Где ж будут повышать пенсии власти, если у Пенсионеров дома ... у меня знакомый дом купил, занял у тещи 4 млн. наличкой!

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Гость

07:57:09 05-12-2024

Гость (22:06:22 04-12-2024) у меня знакомый дом купил, занял у тещи 4 млн. наличкой! ...
А тебя корежит от зависти!

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Гость

18:40:54 04-12-2024

У преступлений нет национальности? Ну-ну...

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Васич

19:08:57 04-12-2024

Сюжет очень похож на чей-то дурной сон

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Гость

19:09:26 04-12-2024

Если и есть заначки у пенсионеров, то это не от больших пенсий. Чаще всего это остаётся от продажи недвижимости. А с пенсии много не сэкономишь, даже во всем себе отказывая.

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Гость

19:38:15 04-12-2024

Сколько зла от этих цыган!

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ГОСТЬ

21:20:54 04-12-2024

на пенсии работают лет 15 вот и накопление

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гость

21:56:41 04-12-2024

Это гробовые, которые бабушка не доверила банкам. Жаль наших бабушек: они не знают уже на какой линии оборону держать. Удалось скопить, а как теперь сохранить? Самая незащищенная категория, особенно, если одинокие...

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