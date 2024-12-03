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В Барнауле двум подросткам грозит до семи лет лишения свободы за грабеж в Wildberries

Оба "грабителя" росли в обеспеченных семьях

03 декабря 2024, 19:12, ИА Амител

Подростки совершили грабеж в Wildberries / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю
Подростки совершили грабеж в Wildberries / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

В Барнауле двое подростков 16 и 17 лет предстанут перед судом по обвинению в грабеже в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает СУ СК Росси по Алтайскому краю.

"По версии следствия, в октябре 2024 года подростки заказали через приложение дорогие вещи стоимостью более 10 тыс. рублей. В пункте выдачи заказов они открыто похитили товар, не намереваясь его оплачивать, и скрылись с места происшествия", – рассказали в ведомстве.

В тот же день их задержали сотрудники полиции. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях и ранее не состояли на учете в органах системы профилактики.

Собранные доказательства позволили направить дело с обвинительным заключением в суд для дальнейшего рассмотрения.

"А теперь по статье 161 ч. 2 им грозит лишение свободы до семи лет!" – восклицают пользователи соцсетей.

Барнаул Происшествия дети полиция

Комментарии 9

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Элен без ребят

19:22:11 03-12-2024

вор должен сидеть в тюрьме

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Гость

19:31:07 03-12-2024

Ну давайте расскажите мне как одна лишь безусловная любовь к ребенку и удовлетворение всех его потребностей способны вырастить из него прекрасного человека.

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User

19:41:32 03-12-2024

переиграли в компьютерные игры, жизнь не GTA тут такое не прокатит

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Name

01:56:34 04-12-2024

User (19:41:32 03-12-2024) переиграли в компьютерные игры, жизнь не GTA тут такое не пр... Судя по дизлайка тут все не далёкие

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Санечек

20:10:33 03-12-2024

Родители состояния наверно так же нажили. Яблоко от яблони...

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Гость

20:15:21 03-12-2024

Тупее было бы только потерять там паспорта

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ость

21:18:12 03-12-2024

Не совсем понятно, аккаунт в WB привязан к банковской карте или кошельку. Поэтому не понятно, как они собирались не платить?

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Элен без ребят

23:05:15 03-12-2024

ость (21:18:12 03-12-2024) Не совсем понятно, аккаунт в WB привязан к банковской карте ... дебилы же

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Гость

14:01:48 04-12-2024

не дешевые у них шмотки то
будут теперь в тюрьме робу носить полосатую

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