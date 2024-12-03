В Барнауле двум подросткам грозит до семи лет лишения свободы за грабеж в Wildberries

Оба "грабителя" росли в обеспеченных семьях

03 декабря 2024, 19:12, ИА Амител

Подростки совершили грабеж в Wildberries / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

В Барнауле двое подростков 16 и 17 лет предстанут перед судом по обвинению в грабеже в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает СУ СК Росси по Алтайскому краю.

"По версии следствия, в октябре 2024 года подростки заказали через приложение дорогие вещи стоимостью более 10 тыс. рублей. В пункте выдачи заказов они открыто похитили товар, не намереваясь его оплачивать, и скрылись с места происшествия", – рассказали в ведомстве.

В тот же день их задержали сотрудники полиции. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях и ранее не состояли на учете в органах системы профилактики.

Собранные доказательства позволили направить дело с обвинительным заключением в суд для дальнейшего рассмотрения.