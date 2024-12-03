В Барнауле двум подросткам грозит до семи лет лишения свободы за грабеж в Wildberries
Оба "грабителя" росли в обеспеченных семьях
03 декабря 2024, 19:12, ИА Амител
В Барнауле двое подростков 16 и 17 лет предстанут перед судом по обвинению в грабеже в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает СУ СК Росси по Алтайскому краю.
"По версии следствия, в октябре 2024 года подростки заказали через приложение дорогие вещи стоимостью более 10 тыс. рублей. В пункте выдачи заказов они открыто похитили товар, не намереваясь его оплачивать, и скрылись с места происшествия", – рассказали в ведомстве.
В тот же день их задержали сотрудники полиции. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях и ранее не состояли на учете в органах системы профилактики.
Собранные доказательства позволили направить дело с обвинительным заключением в суд для дальнейшего рассмотрения.
"А теперь по статье 161 ч. 2 им грозит лишение свободы до семи лет!" – восклицают пользователи соцсетей.
19:22:11 03-12-2024
вор должен сидеть в тюрьме
19:31:07 03-12-2024
Ну давайте расскажите мне как одна лишь безусловная любовь к ребенку и удовлетворение всех его потребностей способны вырастить из него прекрасного человека.
19:41:32 03-12-2024
переиграли в компьютерные игры, жизнь не GTA тут такое не прокатит
01:56:34 04-12-2024
User (19:41:32 03-12-2024) переиграли в компьютерные игры, жизнь не GTA тут такое не пр... Судя по дизлайка тут все не далёкие
20:10:33 03-12-2024
Родители состояния наверно так же нажили. Яблоко от яблони...
20:15:21 03-12-2024
Тупее было бы только потерять там паспорта
21:18:12 03-12-2024
Не совсем понятно, аккаунт в WB привязан к банковской карте или кошельку. Поэтому не понятно, как они собирались не платить?
23:05:15 03-12-2024
ость (21:18:12 03-12-2024) Не совсем понятно, аккаунт в WB привязан к банковской карте ... дебилы же
14:01:48 04-12-2024
не дешевые у них шмотки то
будут теперь в тюрьме робу носить полосатую