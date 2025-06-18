На Алтае женщина обокрала пожилого приятеля, пока он покупал водку в магазине

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело

18 июня 2025, 12:29, ИА Амител

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Жительница Каменского района Алтайского края украла деньги у своего 67-летнего собутыльника. Инцидент случился в селе Новоярки.

Как сообщили в МВД региона, 44-летняя женщина гостила у пенсионера и употребляла спиртное. А когда алкоголь закончился, мужчина достал деньги из шкафа и отправился на велосипеде за выпивкой в магазин.

"Приятельница увидела место хранения денег, и у нее возник умысел их похитить. Когда сосед уехал, она смогла проникнуть в жилище благодаря оставленному в двери ключу. Ущерб составил семь тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Злоумышленницу задержали, также у нее изъяли похищенное.

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье "Кража" и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.