На Алтае женщина обокрала пожилого приятеля, пока он покупал водку в магазине
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело
18 июня 2025, 12:29, ИА Амител
Жительница Каменского района Алтайского края украла деньги у своего 67-летнего собутыльника. Инцидент случился в селе Новоярки.
Как сообщили в МВД региона, 44-летняя женщина гостила у пенсионера и употребляла спиртное. А когда алкоголь закончился, мужчина достал деньги из шкафа и отправился на велосипеде за выпивкой в магазин.
"Приятельница увидела место хранения денег, и у нее возник умысел их похитить. Когда сосед уехал, она смогла проникнуть в жилище благодаря оставленному в двери ключу. Ущерб составил семь тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Впоследствии мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Злоумышленницу задержали, также у нее изъяли похищенное.
В ее отношении возбудили уголовное дело по статье "Кража" и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.
12:36:29 18-06-2025
лох педальный - даже заныкать гроши не смог...
теперь над ним вся улица смеяться будет
14:39:16 18-06-2025
Musik (12:36:29 18-06-2025) лох педальный - даже заныкать гроши не смог...теперь на... Хотел поиметь задарма молодого тела))) Но дама считала, что достойна вознаграждения))) Резюме: не связывайтесь со старыми пердунами, ни секса, ни денег!)))
17:02:33 18-06-2025
Musik (12:36:29 18-06-2025) лох педальный - даже заныкать гроши не смог...теперь на... Вы не к месту жаргоном копытете. По раскладу-то кошелка неправа.
13:13:16 18-06-2025
вот это я понимаю, НОВОСТЬ!!!
14:04:59 18-06-2025
мм, любимые новости из жизни деревенской алкашни!
14:17:47 18-06-2025
Элен без ребят (14:04:59 18-06-2025) мм, любимые новости из жизни деревенской алкашни! ... ага - вот вы и прочли, и даже откомментировали.
14:43:32 18-06-2025
Какая мелочная меркантильная коварная баба.
В тюрьму воровку лет на десять!
16:19:18 18-06-2025
А сколько украла-то?
16:34:16 18-06-2025
Гость (16:19:18 18-06-2025) А сколько украла-то?... Ущерб составил семь тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.