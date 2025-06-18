НОВОСТИПроисшествия

На Алтае женщина обокрала пожилого приятеля, пока он покупал водку в магазине

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело

18 июня 2025, 12:29, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жительница Каменского района Алтайского края украла деньги у своего 67-летнего собутыльника. Инцидент случился в селе Новоярки.

Как сообщили в МВД региона, 44-летняя женщина гостила у пенсионера и употребляла спиртное. А когда алкоголь закончился, мужчина достал деньги из шкафа и отправился на велосипеде за выпивкой в магазин.

"Приятельница увидела место хранения денег, и у нее возник умысел их похитить. Когда сосед уехал, она смогла проникнуть в жилище благодаря оставленному в двери ключу. Ущерб составил семь тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Злоумышленницу задержали, также у нее изъяли похищенное.

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье "Кража" и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 9

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Musik

12:36:29 18-06-2025

лох педальный - даже заныкать гроши не смог...
теперь над ним вся улица смеяться будет

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Гость

14:39:16 18-06-2025

Musik (12:36:29 18-06-2025) лох педальный - даже заныкать гроши не смог...теперь на... Хотел поиметь задарма молодого тела))) Но дама считала, что достойна вознаграждения))) Резюме: не связывайтесь со старыми пердунами, ни секса, ни денег!)))

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Гость

17:02:33 18-06-2025

Musik (12:36:29 18-06-2025) лох педальный - даже заныкать гроши не смог...теперь на... Вы не к месту жаргоном копытете. По раскладу-то кошелка неправа.

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Гость

13:13:16 18-06-2025

вот это я понимаю, НОВОСТЬ!!!

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Элен без ребят

14:04:59 18-06-2025

мм, любимые новости из жизни деревенской алкашни!

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Musik

14:17:47 18-06-2025

Элен без ребят (14:04:59 18-06-2025) мм, любимые новости из жизни деревенской алкашни! ... ага - вот вы и прочли, и даже откомментировали.

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Гость

14:43:32 18-06-2025

Какая мелочная меркантильная коварная баба.
В тюрьму воровку лет на десять!

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Гость

16:19:18 18-06-2025

А сколько украла-то?

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Гость

16:34:16 18-06-2025

Гость (16:19:18 18-06-2025) А сколько украла-то?... Ущерб составил семь тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

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