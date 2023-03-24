На Алтае женщина оплатила 76 штрафов после ареста автомобиля

Приставы напомнили, что арестовать машину могут за долг от 3 тыс. рублей

24 марта 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: lada.ru

В Алтайском крае женщина накопила 76 штрафов на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.

Должница проживает в Камне-на-Оби. При этом её автомобиль – LADA Vesta 2021 года выпуска – судебные приставы остановили в Барнауле.

"Владелице транспортного средства разъяснены последствия в случае неисполнения требования исполнительного документа. Данная мера возымела действие, женщина рассчиталась с долгами в полном объёме. Автомобиль возвращён владелице", – рассказали в ведомстве.

Приставы напомнили, что арест транспортного средства возможен при сумме долга от 3 тыс. рублей.