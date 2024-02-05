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На Алтае вор оставил женщину без телевизора

О пропаже она узнала, когда вернулась домой

05 февраля 2024, 10:16, ИА Амител

Старый телевизор / Фото: unsplash.com
Старый телевизор / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу телевизора, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 42-летняя жительница села Поспелиха.

"Неизвестные проникли к ней в дом и похитили телевизор. Ущерб составил более 10 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили причастность ранее судимого 22-летнего местного жителя. Сельчанин признался в содеянном, ему грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".

Судьба телевизора неизвестна.

Фото: unsplash.com

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Алтайский край Криминал

Комментарии 4

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Гость

10:25:49 05-02-2024

Судьба телевизора неизвестна - как драматично((((

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ДВМ

11:06:25 05-02-2024

А о судьбе пульта с новыми батарейками что -нибудь известно?

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Гена

19:54:20 05-02-2024

22 году дауну вместо того чтоб работать по нормальному и за месяц на телевизор заработал бы, пошел на преступление, снова очередное блатное сердце, который тащится по тюремной романтике.

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Гость

21:19:56 05-02-2024

Я бы сам отдал, а то стоит и пылится.

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