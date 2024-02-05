На Алтае вор оставил женщину без телевизора
О пропаже она узнала, когда вернулась домой
05 февраля 2024, 10:16, ИА Амител
Старый телевизор / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу телевизора, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 42-летняя жительница села Поспелиха.
"Неизвестные проникли к ней в дом и похитили телевизор. Ущерб составил более 10 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители установили причастность ранее судимого 22-летнего местного жителя. Сельчанин признался в содеянном, ему грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".
Судьба телевизора неизвестна.
10:25:49 05-02-2024
Судьба телевизора неизвестна - как драматично((((
11:06:25 05-02-2024
А о судьбе пульта с новыми батарейками что -нибудь известно?
19:54:20 05-02-2024
22 году дауну вместо того чтоб работать по нормальному и за месяц на телевизор заработал бы, пошел на преступление, снова очередное блатное сердце, который тащится по тюремной романтике.
21:19:56 05-02-2024
Я бы сам отдал, а то стоит и пылится.