На Алтае вор оставил женщину без телевизора

О пропаже она узнала, когда вернулась домой

05 февраля 2024, 10:16, ИА Амител

Старый телевизор / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу телевизора, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 42-летняя жительница села Поспелиха.

"Неизвестные проникли к ней в дом и похитили телевизор. Ущерб составил более 10 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили причастность ранее судимого 22-летнего местного жителя. Сельчанин признался в содеянном, ему грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".

Судьба телевизора неизвестна.