На Алтае женщина перевела мошенникам почти 1 млн рублей в надежде спасти деньги

Полицейские возбудили уголовное дело

14 февраля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Алейска отдала мошенникам более 980 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка 1987 года рождения рассказала, что ей позвонил незнакомец, представился полицейским и сказал, что некий мужчина якобы по доверенности от её имени пытается снять в барнаульском банке 100 тысяч рублей с её карты. После этого правоохранитель заявил о необходимости срочно обезопасить все счета и перевести деньги по указанным им реквизитам.

"Женщина без сомнения это сделала. Однако тысячу рублей ей перевести не удалось, так как закончился лимит на перевод денежных средств. Осознав, что это обман и она попала в сети мошенников, потерпевшая обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере").