На Алтае женщина получила перелом позвоночника в ДТП с пьяным водителем без прав

Полиция проводит проверку

03 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

ДТП в Онгудайском районе / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала в ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 2 декабря около 12:20 вблизи села Шашикман.

32-летний местный житель за рулем Subaru Forester на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем Honda Stepwgn, которым управлял 30-летний житель Кош-Агачского района.

В результате 54-летняя пассажирка Honda получила перелом позвоночника. Ее госпитализировали.

Полицейские выяснили, что виновник ДТП сел за руль пьяным и будучи лишенным водительских прав. Стражи порядка проводят проверку.