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На Алтае женщина пырнула сожителя ножом за его излишнюю настойчивость

После сделанного она сама позвонила в полицию и обо всём рассказала

14 февраля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай
Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

На жительницу Чойского района завели уголовное дело за то, что она ударила ножом сожителя. Об этом рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Пара распивала спиртные напитки, а когда выпивка закончилась, влюблённые отправились спать. В постели мужчина стал намекать на интим, получил отказ, но не умерил свой пыл.

Тогда женщина пошла на кухню, взяла нож и ударила любовника. Испугавшись, она сама позвонила в полицию.

Мужчине оказали медицинскую помощь. Женщина предстанет перед судом.

Комментарии 3

  • Дикий народ. А мы мосты им строим, аэропорты, дороги...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Дети гор.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Это всё было в порыве любовной страсти. Они без ножей в постель не ложатся.
    15 февраля, Гость   Ответить
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