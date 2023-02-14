На Алтае женщина пырнула сожителя ножом за его излишнюю настойчивость
После сделанного она сама позвонила в полицию и обо всём рассказала
14 февраля 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай
На жительницу Чойского района завели уголовное дело за то, что она ударила ножом сожителя. Об этом рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.
Пара распивала спиртные напитки, а когда выпивка закончилась, влюблённые отправились спать. В постели мужчина стал намекать на интим, получил отказ, но не умерил свой пыл.
Тогда женщина пошла на кухню, взяла нож и ударила любовника. Испугавшись, она сама позвонила в полицию.
Мужчине оказали медицинскую помощь. Женщина предстанет перед судом.
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