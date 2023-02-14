На Алтае женщина пырнула сожителя ножом за его излишнюю настойчивость

После сделанного она сама позвонила в полицию и обо всём рассказала

14 февраля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

На жительницу Чойского района завели уголовное дело за то, что она ударила ножом сожителя. Об этом рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Пара распивала спиртные напитки, а когда выпивка закончилась, влюблённые отправились спать. В постели мужчина стал намекать на интим, получил отказ, но не умерил свой пыл.

Тогда женщина пошла на кухню, взяла нож и ударила любовника. Испугавшись, она сама позвонила в полицию.

Мужчине оказали медицинскую помощь. Женщина предстанет перед судом.