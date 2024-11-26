На Алтае женщина разбила голову знакомого чайником

Она напала на пострадавшего из-за неприязни

26 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Закипевший чайник / Фото: pxhere.xom

В Республике Алтай суд вынес приговор жительнице села Усть-Кан, которая напала на мужчину в пьяном виде, сообщает местная прокуратура.

Женщина перебрала со спиртным и из личных неприязненных отношений ударила потерпевшего в плечо и грудь кухонным ножом.

"Затем она взяла со стола электрический чайник и нанесла мужчине удар по голове, причинив ему телесные повреждения, создающие угрозу для жизни", – рассказали в ведомстве.

Сельчанку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В суде она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил женщину к двум годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.