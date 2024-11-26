На Алтае женщина разбила голову знакомого чайником
Она напала на пострадавшего из-за неприязни
26 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
В Республике Алтай суд вынес приговор жительнице села Усть-Кан, которая напала на мужчину в пьяном виде, сообщает местная прокуратура.
Женщина перебрала со спиртным и из личных неприязненных отношений ударила потерпевшего в плечо и грудь кухонным ножом.
"Затем она взяла со стола электрический чайник и нанесла мужчине удар по голове, причинив ему телесные повреждения, создающие угрозу для жизни", – рассказали в ведомстве.
Сельчанку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В суде она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
Суд приговорил женщину к двум годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
15:25:29 26-11-2024
Разбила чайник чайником. Вот ведь как бывает....
16:26:13 26-11-2024
... Его по морде били чайником, И самоваром, и паяльником, Потом ведром и снова чайником. И научили танцевать. ..(с)
12:57:09 27-11-2024
"Затем она взяла со стола электрический чайник и нанесла мужчине удар по голове, причинив ему телесные повреждения, создающие угрозу для жизни" - ну то есть два ножевых - это ни о чём, угрозы нет...