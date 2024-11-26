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На Алтае женщина разбила голову знакомого чайником

Она напала на пострадавшего из-за неприязни

26 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Закипевший чайник / Фото: pxhere.xom
Закипевший чайник / Фото: pxhere.xom

В Республике Алтай суд вынес приговор жительнице села Усть-Кан, которая напала на мужчину в пьяном виде, сообщает местная прокуратура.

Женщина перебрала со спиртным и из личных неприязненных отношений ударила потерпевшего в плечо и грудь кухонным ножом.

"Затем она взяла со стола электрический чайник и нанесла мужчине удар по голове, причинив ему телесные повреждения, создающие угрозу для жизни", – рассказали в ведомстве.

Сельчанку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В суде она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил женщину к двум годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Топор / Фото: unsplash.com/ Dmitry Bukhantsov

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Происшествия мужчины и женщины Нападения на людей Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

15:25:29 26-11-2024

Разбила чайник чайником. Вот ведь как бывает....

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Гость

16:26:13 26-11-2024

... Его по морде били чайником, И самоваром, и паяльником, Потом ведром и снова чайником. И научили танцевать. ..(с)

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Гость

12:57:09 27-11-2024

"Затем она взяла со стола электрический чайник и нанесла мужчине удар по голове, причинив ему телесные повреждения, создающие угрозу для жизни" - ну то есть два ножевых - это ни о чём, угрозы нет...

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