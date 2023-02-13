На Алтае женщину подозревают в издевательствах над семилетним сыном

После очередных побоев мальчик не выдержал и рассказал обо всём учителю

13 февраля 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

43-летнюю женщину в Республике Алтай подозревают в издевательствах над сыном. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, женщина несколько месяцев по малозначительным поводам избивала семилетнего ребёнка. Якобы не слушался мать, плохо учился и не справлялся с домашними заданиями.

После очередных побоев мальчик не выдержал, сорвался в школе. Учителю и школьному психологу он рассказал о происходящем, а те обратились в полицию.

Женщина свою вину не признала, однако следствие собрало достаточную доказательственную базу.