Пьяный дебошир с ножом напал на полицейских на Алтае
На одном он решил не останавливаться и напал на другого
13 февраля 2023, 12:20, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Республике Алтай
42-летнего жителя Усть-Коксы арестовали за нападение на полицейских. Об этом рассказали в региональном СК.
Ранее судимый мужчина мешал соседям и те вызвали полицию. На место прибыл участковый. Во время разбирательства дебошир взялся за нож, стал угрожать полицейскому и набросился на него. Нападавшего удалось остановить.
Позднее он вернулся на место для проведения следственных действий, где попытался повторить нападение с ножом, но снова не получилось.
В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело.
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