Пьяный дебошир с ножом напал на полицейских на Алтае

На одном он решил не останавливаться и напал на другого

13 февраля 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

42-летнего жителя Усть-Коксы арестовали за нападение на полицейских. Об этом рассказали в региональном СК.

Ранее судимый мужчина мешал соседям и те вызвали полицию. На место прибыл участковый. Во время разбирательства дебошир взялся за нож, стал угрожать полицейскому и набросился на него. Нападавшего удалось остановить.

Позднее он вернулся на место для проведения следственных действий, где попытался повторить нападение с ножом, но снова не получилось.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело.