На Алтае женщину за отказ платить алименты принудили работать восемь месяцев

Для отбывания наказания должницу направили в исправительный центр

31 октября 2024, 10:20, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае восемь месяцев принудительных работ назначили женщине, которая задолжала более 250 тысяч рублей по алиментам дочери, сообщает региональная ФССП.

Жительница одного из сел Локтевского района, лишенная родительских прав, должна была выплачивать алименты в размере 1/4 части всех видов заработка. Однако она уклонялась от содержания дочери, поэтому суд назначил ей наказание в виде обязательных работ.

"Так как должница не приступила к исполнению судебного решения и не приняла меры к трудоустройству и погашению образовавшейся задолженности, было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев его материалы, суд признал алиментщицу виновной и назначил ей наказание в виде принудительных работ сроком на восемь месяцев", – рассказали в ведомстве.

С женщины ежемесячно будут удерживать в доход государства 10% из заработной платы. Для отбывания наказания должницу направили в исправительный центр.