На Алтае женщину за отказ платить алименты принудили работать восемь месяцев
Для отбывания наказания должницу направили в исправительный центр
31 октября 2024, 10:20, ИА Амител
В Алтайском крае восемь месяцев принудительных работ назначили женщине, которая задолжала более 250 тысяч рублей по алиментам дочери, сообщает региональная ФССП.
Жительница одного из сел Локтевского района, лишенная родительских прав, должна была выплачивать алименты в размере 1/4 части всех видов заработка. Однако она уклонялась от содержания дочери, поэтому суд назначил ей наказание в виде обязательных работ.
"Так как должница не приступила к исполнению судебного решения и не приняла меры к трудоустройству и погашению образовавшейся задолженности, было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев его материалы, суд признал алиментщицу виновной и назначил ей наказание в виде принудительных работ сроком на восемь месяцев", – рассказали в ведомстве.
С женщины ежемесячно будут удерживать в доход государства 10% из заработной платы. Для отбывания наказания должницу направили в исправительный центр.
10:40:02 31-10-2024
Однако. Неужели движемся к реальному равноправию полов)
10:54:23 31-10-2024
Гость (10:40:02 31-10-2024) Однако. Неужели движемся к реальному равноправию полов)... А это всегда так было. Родитель, лишенный родительских прав ДОЛЖЕН выплачивать ребенку алименты, не зависимо от того мать это или отец.
11:17:58 31-10-2024
Гость (10:54:23 31-10-2024) А это всегда так было. Родитель, лишенный родительских прав ... Правильно говорите - должно было быть. Но никогда не было.
11:22:08 31-10-2024
Гость (10:40:02 31-10-2024) Однако. Неужели движемся к реальному равноправию полов)... А как вы хотели? хотели на тачках ездить и наголосование ходить, боролись за равноправие - вот...получайте. платите бабки девушко.
12:31:17 31-10-2024
Да вы што, это же Женщина, как так можно!! изверги, что бы баба кому то что то платила.
15:31:25 31-10-2024
Хорошая новость