Бийчанку арестовали на сутки за отказ платить алименты ребенку

После ареста женщина отправится на обязательные работы и ей все равно придется выплатить алименты

19 сентября 2024, 09:42, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае неплательщицу алиментов наказали за уклонение от обязательных работ, сообщает региональная ФССП.

29-летняя жительница Бийска не платила алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

"За уклонение от исполнения административного наказания женщине назначено наказание в виде ареста сроком на одни сутки с отбыванием наказания в изоляторе временного содержания", – рассказали в службе судебных приставов.

В ведомстве отметили, что после ареста горожанка отправится на обязательные работы и ей все равно придется выплатить алименты.

Ранее в Барнауле женщину арестовали на 10 суток за неуплату алиментов двум дочкам.