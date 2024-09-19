Бийчанку арестовали на сутки за отказ платить алименты ребенку
После ареста женщина отправится на обязательные работы и ей все равно придется выплатить алименты
19 сентября 2024, 09:42, ИА Амител
В Алтайском крае неплательщицу алиментов наказали за уклонение от обязательных работ, сообщает региональная ФССП.
29-летняя жительница Бийска не платила алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.
"За уклонение от исполнения административного наказания женщине назначено наказание в виде ареста сроком на одни сутки с отбыванием наказания в изоляторе временного содержания", – рассказали в службе судебных приставов.
В ведомстве отметили, что после ареста горожанка отправится на обязательные работы и ей все равно придется выплатить алименты.
Ранее в Барнауле женщину арестовали на 10 суток за неуплату алиментов двум дочкам.
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