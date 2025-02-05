На Алтае жилой дом вспыхнул из-за небезопасного использования печи

На месте работали пять пожарных автоцистерн

05 февраля 2025, 16:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Бурановка Павловского района в частном жилом доме произошел пожар.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, огонь распространился на площади около 80 "квадратов".

На месте происшествия работали девять спасателей и пять пожарных автоцистерн. Пострадавших нет.

"Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – отметили в МЧС.

Спасатели призывают соблюдать все меры предосторожности при использовании печи, следить за ее исправностью и не допускать перекала.