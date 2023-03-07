На Алтае житель Кузбасса сорвался со скалы и разбился насмерть
Мужчина упал с высоты 50 метров
07 марта 2023, 07:50, ИА Амител
Фото: vk.com/ugochs_altay
Житель Кузбасса сорвался со скалы в Республике Алтай и погиб, сообщили в местном управлении ГОЧС и ПБ.
Инцидент случился днём 6 марта на перевале Кату-Ярык в Улаганском районе.
"Житель города Анжеро-Судженск 1984 года рождения ходил по краю скалы на вершине перевала. Внезапно он поскользнулся и на глазах у очевидцев упал с высоты 50 метров", – рассказали в ведомстве.
Прибывшие спасатели спустились к мужчине, однако он уже был мёртв. Тело эвакуировали и передали медикам.
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