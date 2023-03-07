На Алтае житель Кузбасса сорвался со скалы и разбился насмерть

Мужчина упал с высоты 50 метров

07 марта 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: vk.com/ugochs_altay

Житель Кузбасса сорвался со скалы в Республике Алтай и погиб, сообщили в местном управлении ГОЧС и ПБ.

Инцидент случился днём 6 марта на перевале Кату-Ярык в Улаганском районе.

"Житель города Анжеро-Судженск 1984 года рождения ходил по краю скалы на вершине перевала. Внезапно он поскользнулся и на глазах у очевидцев упал с высоты 50 метров", – рассказали в ведомстве.

Прибывшие спасатели спустились к мужчине, однако он уже был мёртв. Тело эвакуировали и передали медикам.