На Алтае жители села с восторгом отметили появление умной колонки
Больше всех колонке обрадовалась ворона, которая сразу отправилась тестировать чудо инженерной мысли
02 августа 2024, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае жители села Думчево с удивлением протестировали первую умную колонку, качающую воду с 120-метровой глубины и заполняющую емкости по карте, пишет газета Залесовского района "Сельский новатор".
"Мало сказать, что мы довольны, мы в восторге! Чистая вода для нас – долгожданная, 276 лет (именно столько лет селу), не было ни одной колонки, впрочем, как и водопровода. Будем пользоваться", – рассказала местная жительница.
Оплату колонка принимает за фактически потребленный объем воды по карте. Чтобы налить воду в емкость, нужно подставить ее под кран, приложить электронную карту к считывателю и после этого начнется подача.
Официально долгожданную водоразборную колонку запустили 22 июля. В ней есть множество функций, которые отображаются на экране: наличие денежных средств на карте, счетчик литров, количество проданной воды.
"По чатам и группам Залесовского округа разлетелось видео, судя по которому больше всех колонке рада одна местная жительница… ворона. Думчевцы утверждают, что пернатая инспекторша пристально наблюдала за всеми строительно-монтажными работами и первой отправилась тестировать чудо инженерной мысли", – отмечает издание.
16:19:21 02-08-2024
Не удивит, когда так же восторженно будет принят налог на воздух.
16:58:05 02-08-2024
Гость (16:19:21 02-08-2024) Не удивит, когда так же восторженно будет принят налог на во... Не... сначала на дождь, облака, снег, а потом и на воздух
16:29:04 02-08-2024
Совсем недавно вода с колонок была бесплатная.
17:16:14 02-08-2024
Гость (16:29:04 02-08-2024) Совсем недавно вода с колонок была бесплатная....
Сегодня 3 канистры по 20 литров бесплатно с колонки набрал. ЧЯДНТ?
23:52:03 02-08-2024
Гость (16:29:04 02-08-2024) Совсем недавно вода с колонок была бесплатная.... Дикая капитализма широко шагает по России.
18:01:01 02-08-2024
Вода в колонке водопроводная? Тогда фууу!
18:07:25 02-08-2024
Загнивающему западу такое и не снилось!
19:11:04 02-08-2024
Не думаю что жители в восторге...
19:23:57 02-08-2024
Кого будут чаще вызывать: электрика, водороводчика или программиста?
22:11:52 02-08-2024
Вот чего вы по тытрубе стонете?
Забыли про маленькие простые радости?
13:48:19 03-08-2024
а я сразу представила "привет, Маруся (Алиса итд), налей ведро воды)))