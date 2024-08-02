НОВОСТИОбщество

На Алтае жители села с восторгом отметили появление умной колонки

Больше всех колонке обрадовалась ворона, которая сразу отправилась тестировать чудо инженерной мысли

02 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Умная колонка / Фото: "Сельский новатор"
Умная колонка / Фото: "Сельский новатор"

В Алтайском крае жители села Думчево с удивлением протестировали первую умную колонку, качающую воду с 120-метровой глубины и заполняющую емкости по карте, пишет газета Залесовского района "Сельский новатор".

"Мало сказать, что мы довольны, мы в восторге! Чистая вода для нас – долгожданная, 276 лет (именно столько лет селу), не было ни одной колонки, впрочем, как и водопровода. Будем пользоваться", – рассказала местная жительница.

Оплату колонка принимает за фактически потребленный объем воды по карте. Чтобы налить воду в емкость, нужно подставить ее под кран, приложить электронную карту к считывателю и после этого начнется подача.

Официально долгожданную водоразборную колонку запустили 22 июля. В ней есть множество функций, которые отображаются на экране: наличие денежных средств на карте, счетчик литров, количество проданной воды.

"По чатам и группам Залесовского округа разлетелось видео, судя по которому больше всех колонке рада одна местная жительница… ворона. Думчевцы утверждают, что пернатая инспекторша пристально наблюдала за всеми строительно-монтажными работами и первой отправилась тестировать чудо инженерной мысли", – отмечает издание.

Чистая вода из крана / Фото: imghub.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край вода

Комментарии 11

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Гость

16:19:21 02-08-2024

Не удивит, когда так же восторженно будет принят налог на воздух.

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Гость

16:58:05 02-08-2024

Гость (16:19:21 02-08-2024) Не удивит, когда так же восторженно будет принят налог на во... Не... сначала на дождь, облака, снег, а потом и на воздух

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Гость

16:29:04 02-08-2024

Совсем недавно вода с колонок была бесплатная.

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Гость

17:16:14 02-08-2024

Гость (16:29:04 02-08-2024) Совсем недавно вода с колонок была бесплатная....
Сегодня 3 канистры по 20 литров бесплатно с колонки набрал. ЧЯДНТ?

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Гость

23:52:03 02-08-2024

Гость (16:29:04 02-08-2024) Совсем недавно вода с колонок была бесплатная.... Дикая капитализма широко шагает по России.

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Гость

18:01:01 02-08-2024

Вода в колонке водопроводная? Тогда фууу!

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Гость

18:07:25 02-08-2024

Загнивающему западу такое и не снилось!

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Петр

19:11:04 02-08-2024

Не думаю что жители в восторге...

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ДВМ

19:23:57 02-08-2024

Кого будут чаще вызывать: электрика, водороводчика или программиста?

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Musik

22:11:52 02-08-2024

Вот чего вы по тытрубе стонете?
Забыли про маленькие простые радости?

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Элен без ребят

13:48:19 03-08-2024

а я сразу представила "привет, Маруся (Алиса итд), налей ведро воды)))

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