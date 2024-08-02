На Алтае жители села с восторгом отметили появление умной колонки

Больше всех колонке обрадовалась ворона, которая сразу отправилась тестировать чудо инженерной мысли

02 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Умная колонка / Фото: "Сельский новатор"

В Алтайском крае жители села Думчево с удивлением протестировали первую умную колонку, качающую воду с 120-метровой глубины и заполняющую емкости по карте, пишет газета Залесовского района "Сельский новатор".

"Мало сказать, что мы довольны, мы в восторге! Чистая вода для нас – долгожданная, 276 лет (именно столько лет селу), не было ни одной колонки, впрочем, как и водопровода. Будем пользоваться", – рассказала местная жительница.

Оплату колонка принимает за фактически потребленный объем воды по карте. Чтобы налить воду в емкость, нужно подставить ее под кран, приложить электронную карту к считывателю и после этого начнется подача.

Официально долгожданную водоразборную колонку запустили 22 июля. В ней есть множество функций, которые отображаются на экране: наличие денежных средств на карте, счетчик литров, количество проданной воды.