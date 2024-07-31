В Барнауле улучшится качество питьевой воды после долгожданной модернизации

Стоимость работ, запланированных на 2024 год, составит 275 млн рублей

31 июля 2024, 16:30, ИА Амител

Чистая вода из крана / Фото: imghub.ru

В Барнауле начался первый этап модернизации водопроводных очистных сооружений № 1 (ВОС-1), что позволит значительно улучшить качество питьевой воды, сообщает мэрия.

"Сейчас идет модернизация блока входных устройств. В течение года будет произведен ремонт отстойников и технологических трубопроводов, что положительным образом скажется на качестве питьевой воды. <...> Реализация проекта позволит улучшить качество, надежность и бесперебойность услуг водоснабжения и водоотведения более чем для 350 тысяч человек. Это свыше половины всего населения краевой столицы", – отметил гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго.

Очистные сооружения Барнаула – это два комплекса сложных инженерных конструкций. На их площадках расположено пять резервуаров чистой воды емкостью по три тысячи кубометров, две хлораторные, две насосные станции и система из трех водоводов диаметром от 900 до 1400 мм. Первый комплекс – ВОС-1 – введен в эксплуатацию еще в 1965 году, сейчас его износ составляет почти 79%.Модернизация водопроводных очистных сооружений – один из этапов масштабного проекта по реконструкции трех крупных объектов водоснабжения и водоотведения города. Завершить весь комплекс работ на ВОС-1 барнаульский водоканал планирует в 2026 году, за это время на совершенствование систем жизнеобеспечения города направят свыше 1 млрд рублей.

По проекту специалисты "Росводоканала Барнаул" уже обновили 1166 м водопроводной линии диаметром 300 мм по Змеиногорскому тракту и провели реконструкцию канализационного коллектора № 6 на Красноармейском проспекте, которая находится сейчас на завершающей стадии.