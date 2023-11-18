На Алтае зимой ждут большой приток туристов

Отдыхающих, в частности, ждут различные экскурсии и катание на горных лыжах

18 ноября 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай ожидается рост зимнего турпотока на 20%, сообщил министр туризма региона Эрчим Сарбашев.

"Минэкономразвития РФ прогнозирует рост внутреннего зимнего турпотока на 7%, у нас же в новом сезоне ожидается рост гостей до 20%", – написал он во "ВКонтакте".

По словам министра, туроператоры готовят зимнюю программу с автомобильными, снегоходными и активными экскурсионными маршрутами.

Также добавил, что курорт "Манжерок" и горнолыжный комплекс "Телецкий" уже готовят трассы для зимнего катания. "Манжерок" при этом увеличил число трасс для катания до 30 км. А так как здесь действует система искусственного оснежения, то их уже можно опробовать, отметил он.