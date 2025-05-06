На Алтае значительно вырос спрос на сотрудников туристической отрасли

Больше всего открыто вакансий горничных и администраторов

06 мая 2025, 12:20, ИА Амител

Сплав туристический. Алтай / Фото из архива amic.ru

Спрос на сотрудников туристической отрасли в Республике Алтай перед началом высокого сезона вырос на 57% (сравнение апреля с мартом. – Прим. ред.). Средняя заработная плата, которую предлагают соискателям, – 74 547 рублей. При этом на 50% вырос спрос на горничных и на 39% – на администраторов.

Такие данные приводит пресс-служба "Авито" на основе совместного исследования "Авито Работы" и "Авито Путешествий".

В Алтайском крае спрос на персонал перед туристическим сезоном увеличился на 33%. А средняя предлагаемая зарплата – до 86 273 рублей.

Эксперты "Авито" отмечают, что внутренний туризм в России демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют инвестиции в гостиничный бизнес, государственная поддержка отрасли и растущий интерес путешественников к новым направлениям.