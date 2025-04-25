Майский отдых в Алтайском крае за год подорожал на 50%, а в Горном подешевел в два раза

На четырехдневный отдых в Алтайском крае придется потратить более 70 тысяч рублей

25 апреля 2025, 19:45, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За год четырехдневный отдых на двоих в Алтайском крае за год подорожал с 52,5 тысячи до 76,1 тысячи рублей. При этом в Республике Алтай цена снизилась с 169,8 тысячи до 85,7 тысячи рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен на путешествия на майские праздники за 2024 и 2025 годы.

В Сибири дороже всего стоит поездка в Республику Тыву (169,6 тысячи рублей). На втором месте расположилась Новосибирская область (99,3 тысячи рублей), на третьем – Иркутская область (94,1 тысяч).

В целом по России майский отдых обойдется в 89,9 тысячи рублей при условии, что в путешествие отправились два человека на четыре дня. В прошлом году цена составляла 83,2 тысячи.

Самой дорогой среди всех регионов стала поездка в Тамбовскую область – 263,4 тысячи рублей, что более чем в два раза превышает среднюю стоимость по России, а самой дешевой – в Волгоградскую область, где цена составляет 47,9 тысячи рублей.