На Алтай приедет экс-министр Австрии, с которой Путин танцевал на ее свадьбе
Карин Кнайсль с осени 2023 года живет и работает в России и посещает разные регионы страны
23 мая 2024, 12:13, ИА Амител
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетит Бийский технологический институт, прочитает лекцию, познакомится с историей Бийска и ведущими предприятиями, а также с красотами Горного Алтая и Алтайского края, сообщили в вузе.
Карин Кнайсль с осени 2023 года живет и работает в России. Сейчас она с лекциями посещает разные регионы страны.
В Бийске лекция состоится 18 июня в 14:00 в аудитории 02 "В" БТИ АлтГТУ, расположенного по улице Трофимова, 27, здание "Б". Тема двухчасовой лекции: "Роль России в экономике мировых энергетических рынков".
"Визит организован в рамках празднования 65-летия Бийского технологического института и рабочего плана внеучебной и воспитательной работы студентов Бийского технологического института", – отметили в вузе.
Напомним, в августе 2018 года президент России Владимир Путин в качестве приглашенного гостя посетил свадьбу Кнайсль, в ходе которой станцевал с министром и подарил молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.
14:09:46 23-05-2024
Лекцию ? Зачем ? Посмотреть достопримечательности понятно , увидеть то что никогда не видела , ведь ни разу не была в Бийске . Тратить время на лекции глупо , лучше посмотреть картины в музее , которые нарисовали Бийские художники , стоит того чтоб их посмотреть .
14:57:49 23-05-2024
Гость (14:09:46 23-05-2024) Лекцию ? Зачем ? Посмотреть достопримечательности понятно , ... Она бывший член совета директоров не то Газпрома, не то Сибнефти, точно не помню. И из её уст было бы интересно услышать, является ли Россия "страной-бензоколонкой", или всё трагичнее для Запада... В общем, она носитель такой информации, которую по ТВ не расскажут.
20:29:26 23-05-2024
Гость (14:57:49 23-05-2024) Она бывший член совета директоров не то Газпрома, не то Сибн... Да в том и дело , дела официальные делают не бывшие , а просто так с выступлениями послушать как Хакамаду , есть ли смысл ? Вот как свидетель исторических событий , интересно . Принудительно студентов будут загонять послушать или добровольно , а на основании чего они должны вообще слушать её лекцию ?
23:55:45 23-05-2024
Гость (20:29:26 23-05-2024) Да в том и дело , дела официальные делают не бывшие , а прос... 18 июня каникулы , лето , в здание учебного заведения вход по пропускам , кто бы вообще мог там оказаться ? Какие-то странные делишки .
08:18:26 25-05-2024
А на каком основании австрийские политики входят в совет директоров российских компаний? Или они не принадлежат России?
15:17:38 23-05-2024
Она - будущий глава послевоенной Германии. Советую брать автографы
08:22:55 25-05-2024
умник (15:17:38 23-05-2024) Она - будущий глава послевоенной Германии. Советую брать авт... Для чего нам её автограф? Пусть лучше думают про то как будущей зимой не замёрзнуть без нашего газа.