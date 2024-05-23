На Алтай приедет экс-министр Австрии, с которой Путин танцевал на ее свадьбе

Карин Кнайсль с осени 2023 года живет и работает в России и посещает разные регионы страны

23 мая 2024, 12:13, ИА Амител

Карин Кнайсль / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетит Бийский технологический институт, прочитает лекцию, познакомится с историей Бийска и ведущими предприятиями, а также с красотами Горного Алтая и Алтайского края, сообщили в вузе.

Карин Кнайсль с осени 2023 года живет и работает в России. Сейчас она с лекциями посещает разные регионы страны.

В Бийске лекция состоится 18 июня в 14:00 в аудитории 02 "В" БТИ АлтГТУ, расположенного по улице Трофимова, 27, здание "Б". Тема двухчасовой лекции: "Роль России в экономике мировых энергетических рынков".

"Визит организован в рамках празднования 65-летия Бийского технологического института и рабочего плана внеучебной и воспитательной работы студентов Бийского технологического института", – отметили в вузе.

Напомним, в августе 2018 года президент России Владимир Путин в качестве приглашенного гостя посетил свадьбу Кнайсль, в ходе которой станцевал с министром и подарил молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.