На алтайских автодорогах перекроют проезд для гражданского транспорта
Ограничения связаны с движением воинских колонн
14 апреля 2025, 16:30, ИА Амител
Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
С 15 по 18 апреля в Алтайском крае ограничат движение гражданского транспорта в связи с проездом воинских колонн. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Автодороги, которых коснется запрет
15 апреля:
- с 21:00 до 22:30 по маршруту Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино;
- с 21:00 до 22:00 по маршруту Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха.
17 апреля:
- с 13:00 до 14:00 по маршруту Налобиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Троицкое.
18 апреля:
- с 13:30 до 14:30 по маршруту Налобиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково;
- с 13:30 до 14:30 по маршруту Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Инициатор может изменить маршрут и время сопровождения.
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