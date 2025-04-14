На алтайских автодорогах перекроют проезд для гражданского транспорта

Ограничения связаны с движением воинских колонн

14 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 15 по 18 апреля в Алтайском крае ограничат движение гражданского транспорта в связи с проездом воинских колонн. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автодороги, которых коснется запрет

15 апреля:

с 21:00 до 22:30 по маршруту Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино;

с 21:00 до 22:00 по маршруту Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха.

17 апреля:

с 13:00 до 14:00 по маршруту Налобиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Троицкое.

18 апреля:

с 13:30 до 14:30 по маршруту Налобиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково;

с 13:30 до 14:30 по маршруту Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Инициатор может изменить маршрут и время сопровождения.