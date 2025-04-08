В Барнауле для сохранения дорог до 9 мая запретят движение большегрузов

Ограничения вводят каждый год

08 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Грузовики / Фото: amic.ru

В Барнауле с 10 апреля по 9 мая 2025 года введут запрет на движение тяжеловесного транспорта на время весенней распутицы, сообщает мэрия.

"Ограничения вводят каждый год. Такая мера обеспечивает сохранность дорог. Ограничения утвердили постановлением администрации города", – пояснили власти краевой столицы.

Запрет коснется транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн и будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения.

Ограничения не налагаются на следующие виды перевозок и транспорта:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Специальное разрешение на передвижение транспорта с превышением временной нагрузки по дорогам Барнаула, а также с другими видами груза можно получить на сайте ФКУ "Росдормониторинг".