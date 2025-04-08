В Барнауле для сохранения дорог до 9 мая запретят движение большегрузов
Ограничения вводят каждый год
08 апреля 2025, 10:14, ИА Амител
В Барнауле с 10 апреля по 9 мая 2025 года введут запрет на движение тяжеловесного транспорта на время весенней распутицы, сообщает мэрия.
"Ограничения вводят каждый год. Такая мера обеспечивает сохранность дорог. Ограничения утвердили постановлением администрации города", – пояснили власти краевой столицы.
Запрет коснется транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн и будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения.
Ограничения не налагаются на следующие виды перевозок и транспорта:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- на специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Специальное разрешение на передвижение транспорта с превышением временной нагрузки по дорогам Барнаула, а также с другими видами груза можно получить на сайте ФКУ "Росдормониторинг".
12:33:38 08-04-2025
Нужен экипаж на Ленина! Фуры курсируют и по...на знаки каждые сто метров. Двигать по проспекту из-за яму уже не возможно
11:14:54 09-04-2025
А ничего, что дороги уже просохли?! Снег растаял на месяц раньше.
Вот зачем они это делают?! Какой в этом смысл?? Только сложности бизнесу и логистике создают, и никакой реальной заботы о дорогах.
08:12:36 27-04-2025
Иван Игоревич (11:14:54 09-04-2025) А ничего, что дороги уже просохли?! Снег растаял на месяц ра... Смысла ограничивать движение большегрузов действительно нет никакого, позавчера проехал, точнее пробрался, по трассе А-321. Особо в этом плане впечатляет отрезок Мамонтово- Романово. Однако прав был тов. И.В. Сталин насчет вредительства и вообще врагов народа, прежде чем бросать в меня каменюги предлагаю совершить поездку по "Автостраде", там у Вас в момент наступит просветление в уму.