На озере в Гуселетово сделали платный вход, но не рассказали туристам о бесплатном
Некоторых удивило то, что попасть на берег можно только за деньги
16 августа 2023, 07:51, ИА Амител
Туристы пожаловались на то, что вход на озеро Гуселетово сделали платным. Бесплатный вход есть, но о нем молчат, сообщает Народный фронт.
Уроженец Романовского района, живущий в Санкт-Петербурге, приехал на малую родину и хотел сходить на берег, но узнал, что с человека здесь берут 100 рублей, а с машины – 300. Несмотря на то, что деньги небольшие, за сезон проходная делает отличную выручку.
После обращения в районную администрацию стало известно, что бесплатный проход на озеро все-таки есть, но о нем почему-то не информируют. Представители Народного фронта призвали местную власть заняться информированием людей.
08:00:22 16-08-2023
а вроде как закон существует том что нельзя ограничивать доступ к естественным водоемам или уже он не актуален?
12:36:09 16-08-2023
гость (08:00:22 16-08-2023) а вроде как закон существует том что нельзя ограничивать до... Есть, актуален. Но кто-то должен следить, чтобы закон не нарушался.
12:46:28 16-08-2023
Гость (12:36:09 16-08-2023) Есть, актуален. Но кто-то должен следить, чтобы закон не нар... а вроде у нас куча госструктур которые получают деньги за то чтоб следить за исполнением гос законов
08:37:57 16-08-2023
все покупается и все продается
08:54:21 16-08-2023
На озере Белом тоже очень сложно найти место для бесплатного отдыха. Все огородили базы. Так грустно(((Всё дя жителей края стараются???
09:08:44 16-08-2023
Еще 32 года назад все было бесплатным и люди в СССР были братьями. Блин, ну нормально было, чего не хватало, что алкаш президентом стал? Демократии и гласности!!!! Вот и хлебаем!!!
09:33:19 16-08-2023
Самуил (09:08:44 16-08-2023) Еще 32 года назад все было бесплатным и люди в СССР были бра... А что трезвенник лучше? два сапога - пара.
09:52:34 16-08-2023
Гость (09:33:19 16-08-2023) А что трезвенник лучше? два сапога - пара. ... Тебе, наверное, президент-зэк больше нравился бы, да?
09:19:17 16-08-2023
Штрафовать чертей на серьёзные деньги!
09:29:40 16-08-2023
гость (08:00:22 16-08-2023) а вроде как закон существует том что нельзя ограничивать до... ну на водном мире же собирают бабки
10:02:55 16-08-2023
Эта ситуация длится уже не один год! Был там в далёком 2020 году, уже тогда пускали только за деньги на территорию озера! По закону арендаторы не имеют права ограничивать доступ к водоёму, но на все доводы охрана озера грозится вызвать полицию! Так же запрещено вывозить грязь лечебную с озера, однако на это охрана закрывает глаза, сам был свидетелем этого, главное чтобы туристы только оплатили вход по всей видимости... Интересно, а чем занимается как минимум с 2020 года года надзорные органы, например прокуратура? За что они получают такие огромные по нынешним меркам зарплаты? Неужели не было ни одной жалобы? Очень сомневаюсь в этом! Или быть может местные чиновники и сотрудники прокуратуры могут позволить себе отдыхать в других местах и не знаю о беспределе арендаторов в своём районе? Было бы неплохо разобраться в сложившейся ситуации!
15:01:38 16-08-2023
Знающий (10:02:55 16-08-2023) Эта ситуация длится уже не один год! Был там в далёком 2020 ... ну так и надо её дождаться
10:14:13 16-08-2023
Лет 5 уже платный вход на озёра. На соленое есть бесплатный проход дальше по дороге, а на щелочное - нет, всё огорожено забором. Хоть информируйте, хоть нет, бесплатно на щелочное не попасть. Почему-то "Гуселетовские плесы" решили, что это их личное озеро.
12:38:18 16-08-2023
Гость (10:14:13 16-08-2023) Лет 5 уже платный вход на озёра. На соленое есть бесплатный ... Странно, что прокуратору этим не занимается. Или уже прикормлена "Гуселетовыми плёсами"?
12:51:12 16-08-2023
Гость (12:38:18 16-08-2023) Странно, что прокуратору этим не занимается. Или уже прикорм... не,они с ними в доле просто
10:14:21 16-08-2023
Хотелось бы обратиться к редакции сайта, чтобы они направили официальный запрос главе района и краевую прокуратуру по факту бездействия районных чиновников и сотрудников районной прокуратуры! Искренне надеюсь, что ответ не будет из серии: в рамках проведённой проверки в ноябре месяце не установлен факт взымания денежных средств с отдыхающих...
12:41:51 16-08-2023
Знающий (10:14:21 16-08-2023) Хотелось бы обратиться к редакции сайта, чтобы они направили... Совершенно верно - не установлен!
12:11:49 16-08-2023
Да пусть даже платный, но за эти деньги сервис предоставьте хотя бы туалет нормальный, и чистую территорию, а так шлагбаум можно у каждой лужи ставить.
12:41:22 16-08-2023
обычно достаточно только намекнуть что ты не на базу а к озеру/реке и ЛЮБАЯ турбаза тебя пропускает. Потому что З- Закон А если нет - З-Звонок, и приезжают маски-шоу с волкособами
13:32:14 16-08-2023
Гость (12:41:22 16-08-2023) обычно достаточно только намекнуть что ты не на базу а к озе... чё гонишь, куда звонить, никого это не пугает
12:49:12 16-08-2023
Спрос рождает предложение. Сами лезете в эту помойку за деньги, вот вам и сервис.
13:31:38 16-08-2023
токая же история и на ВОДНОМ МИРЕ в барнауле, идите к воде подойдите, они пошлют или к озера АЯ подойдите, тоже будете посланы в пеший тур за деньгами
14:11:34 16-08-2023
Гость (12:41:22 16-08-2023) обычно достаточно только намекнуть что ты не на базу а к озе... В моём случае сбежалась охрана, которая стала угрожать вызовом полиции, если я не оплачу вход на озеро! Доводы о незаконности их действий были не убедительные! На доводы, что буду обращаться в прокуратуру на незаконное ограничение доступа к озеру был получен ответ, что прокуратура уже была и нарушения не выявлены! Можно конечно было дальше продолжать спор, но был проездом в Гуселетово и дальше эту тему развивать не стал, так как поехал в Завьялово.
16:22:14 16-08-2023
что привлекает купаться в этой грязищщщеее?
12:40:39 17-08-2023
А юесплатный-то где вход?