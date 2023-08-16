На озере в Гуселетово сделали платный вход, но не рассказали туристам о бесплатном

Некоторых удивило то, что попасть на берег можно только за деньги

16 августа 2023, 07:51, ИА Амител

Кадр из видео / Народный фронт

Туристы пожаловались на то, что вход на озеро Гуселетово сделали платным. Бесплатный вход есть, но о нем молчат, сообщает Народный фронт.

Уроженец Романовского района, живущий в Санкт-Петербурге, приехал на малую родину и хотел сходить на берег, но узнал, что с человека здесь берут 100 рублей, а с машины – 300. Несмотря на то, что деньги небольшие, за сезон проходная делает отличную выручку.

После обращения в районную администрацию стало известно, что бесплатный проход на озеро все-таки есть, но о нем почему-то не информируют. Представители Народного фронта призвали местную власть заняться информированием людей.