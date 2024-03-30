Все на завод. В Алтайском крае планируют развивать промышленный туризм
Проект должен повысить престиж работы на заводах
30 марта 2024, 08:10, ИА Амител
В Алтайском крае в ближайшие годы планируют запустить проект по промышленному туризму. Об этом сообщил глава регионального минпрома Вячеслав Химочка на итоговом совещании министерства промышленности и энергетики.
По словам министра, проект будет направлен на повышение открытости предприятий и престижа работы на заводах.
"Для достижения цели необходимо создавать условия для проведения экскурсий, а также обучать сотрудников навыкам экскурсоводов", – сообщил министр.
Сейчас экскурсии и туры на промышленные предприятия активно распространены в Башкортостане, Татарстане, Забайкальском крае, Кемеровской области и других регионах.
Ранее сообщалось, что предприятиям промышленности Алтайского края недостает более семи тысяч работников. По словам Химочки, нехватка рабочих рук привела к росту заработной платы – рекордному за долгие годы.
Лидеры по размеру средней зарплаты – вагоностроение (67 тысяч рублей), производство автокомпонентов (66,5 тысяч), производство электроники (66,3 тысяч). Сильнее всего зарплата выросла в сфере добычи полезных ископаемых (плюс 20,5%) и достигла 78 тысяч рублей, в энергетике прирост составил более 18% (53 тысячи).
В целом в 2023 году индекс промышленного производства достиг 5,8% – максимума за последние несколько лет, сообщил Химочка. При этом в России промышленность приросла на 3,5%, в Сибири – 98,6%. Главным локомотивом стало производство автокомпонентов ("АЗПИ" и "Барнаултрансмаш") – рост составил 46%.
В ходе совещания Вячеслав Химочка также сообщил, что в Алтайском крае планируют запустить производство беспилотников. Проект по запуску дронов планируют создать в рамках формирующейся государственной программы развития беспилотных систем. Предполагается, что выпускать комплектующие, осуществлять сборку или доработку действующих моделей, разрабатывать программное обеспечение, будут предприятия региона.
09:34:50 30-03-2024
интересно как! промышленности нет, в промышленный туризм есть.
11:40:03 30-03-2024
Процентов 60 школьников 11 класса поступят в уч.заведения в др. Городах. Те,кто закончит здесь, уедут позже. Останутся единицы. И какие?
16:02:49 30-03-2024
Может эти деньги лучше таки пустить на хоть какое-то развитие промышленности, а не на этот "бла-бла-проект", не? Ну чуть меньше будет меда-рейтинг у министра, не велика потеря.
00:46:44 31-03-2024
Гость (16:02:49 30-03-2024) Может эти деньги лучше таки пустить на хоть какое-то развити... За развитие промышленности должен быть результат. А за бла-бла можно и денег своровать и спросить сильно не спросят.
16:15:28 30-03-2024
Уроды.... Я за 10 лет прошел 19 заводов!!! Везде одно и то же!! У руля стоят исключительно дуболомов!!!
22:12:13 30-03-2024
Андрей (16:15:28 30-03-2024) Уроды.... Я за 10 лет прошел 19 заводов!!! Везде одно и то ж... Устройтесь экскурсоводом на всех 19-ти заводах. Сейчас это в тренде.
07:56:03 31-03-2024
Андрей (16:15:28 30-03-2024) Уроды.... Я за 10 лет прошел 19 заводов!!! Везде одно и то ж... на одном месте работали не более полугода? нуну
23:08:59 30-03-2024
Нашли свободные уши. Лучше спросите тех кто там работает. Обещают одно а по факту другое , хорошо некупился на ярмарке вакансий а тобы место потерял.
11:25:06 31-03-2024
Платите достойную зарплату!!!! И не будет дефицита работников !!! И не нужно будет проводить экскурсии жуликам для разворовывания бюджетных средств.