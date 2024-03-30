Все на завод. В Алтайском крае планируют развивать промышленный туризм

Проект должен повысить престиж работы на заводах

30 марта 2024, 08:10, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

В Алтайском крае в ближайшие годы планируют запустить проект по промышленному туризму. Об этом сообщил глава регионального минпрома Вячеслав Химочка на итоговом совещании министерства промышленности и энергетики.

По словам министра, проект будет направлен на повышение открытости предприятий и престижа работы на заводах.

"Для достижения цели необходимо создавать условия для проведения экскурсий, а также обучать сотрудников навыкам экскурсоводов", – сообщил министр.

Сейчас экскурсии и туры на промышленные предприятия активно распространены в Башкортостане, Татарстане, Забайкальском крае, Кемеровской области и других регионах.

Ранее сообщалось, что предприятиям промышленности Алтайского края недостает более семи тысяч работников. По словам Химочки, нехватка рабочих рук привела к росту заработной платы – рекордному за долгие годы.

Лидеры по размеру средней зарплаты – вагоностроение (67 тысяч рублей), производство автокомпонентов (66,5 тысяч), производство электроники (66,3 тысяч). Сильнее всего зарплата выросла в сфере добычи полезных ископаемых (плюс 20,5%) и достигла 78 тысяч рублей, в энергетике прирост составил более 18% (53 тысячи).

В целом в 2023 году индекс промышленного производства достиг 5,8% – максимума за последние несколько лет, сообщил Химочка. При этом в России промышленность приросла на 3,5%, в Сибири – 98,6%. Главным локомотивом стало производство автокомпонентов ("АЗПИ" и "Барнаултрансмаш") – рост составил 46%.

В ходе совещания Вячеслав Химочка также сообщил, что в Алтайском крае планируют запустить производство беспилотников. Проект по запуску дронов планируют создать в рамках формирующейся государственной программы развития беспилотных систем. Предполагается, что выпускать комплектующие, осуществлять сборку или доработку действующих моделей, разрабатывать программное обеспечение, будут предприятия региона.