На "Алтайской регате" пройдет DJ-шоу с участием популярных звезд МТV

Музыкальное шоу состоится в рамках развлекательной программы на международных соревнованиях по гребле

15 сентября 2023, 10:05, ИА Амител erid: LjN8K1zdm

Dj Twins / Фото со страницы Dj Twins во "ВКонтакте"

Уже в эти выходные, с 15 по 17 сентября 2023 года, на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Одним из главных сюрпризов развлекательной программы станет выступление звезд МТV* во время DJ*-шоу.

Кто будет выступать?

16 сентября на спортивный праздник приедут Dj Twins* – топовый проект из двух очаровательных и стильных девушек, известных не только в России, но и за рубежом: в Европе, Латинской Америке, Мексике и США.

Уже завтра зрители "Алтайской регаты" услышат их горячие сеты на гребном канале.

Поддержат настроение на танцполе:

DJ Yulia Petrova * ­– одна из самых ярких представительниц сибирского музыкального комьюнити с опытом в диджеинге более 12 лет. Выступала на одной сцене со многими мировыми и российскими звездами электронной музыки;

* ­– одна из самых ярких представительниц сибирского музыкального комьюнити с опытом в диджеинге более 12 лет. Выступала на одной сцене со многими мировыми и российскими звездами электронной музыки; Dj Jonyfane * ­– sound producer* из Новосибирска, более восьми лет за пультом;

* ­– sound producer* из Новосибирска, более восьми лет за пультом; Dj Smile * ­– гость из Новосибирска;

* ­– гость из Новосибирска; NRJazz* ­– кавер-группа из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, гастролировала в 60 городах России.

"Алтайская регата" ждет гостей, чтобы они зарядились музыкальным настроением и спортивным азартом.





Dj Twins / Фото со страницы Dj Twins во "ВКонтакте"

Где купить билет на соревнования?

На сервисе Kassy.ru* можно купить билеты на турнир:

Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.

Билеты будут продавать и в кассе на гребном канале в дни события.

Также розыгрыши билетов проходят в официальном Telegram*-канале "Алтайской регаты", советуем подписаться, следить за новостями и участвовать во всех активностях.

*МТV ("ЭмТиВи"); DJ ("ДиДжей"); Dj Twins ("ДиДжей Твинс"); DJ Yulia Petrova ("ДиДжей Юлия Петрова"); Dj Jonyfane ("ДиДжей Джонифейн"); Dj Smile ("ДиДжей Смайл"); NRJazz ("ЭнАрДжаз"); Telegram-канал ("Телеграм-канал"); Kassy.ru ("Кассы.ру").

Билеты в Kassy.ru (ООО "Городские зрелищные кассы", г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225).

Барнаульский гребной канал. Розыгрыш "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Срок проведения мероприятия: с 15 по 17 сентября 2023 г. Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения: телеграм-канал "Алтайской регаты".

Возрастное ограничение 18+

РОО "ФГБК Алтайского края"

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