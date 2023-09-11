"Алтайскую регату" в Барнауле завершат большим костюмированным заездом на сапбордах

Автор самого эффектного образа получит приз

11 сентября 2023, 13:44, ИА Амител erid: LjN8KYwNe

Сапборд / Фото: master1305 / freepik.com

Международные соревнования по гребле "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ" на барнаульском гребном канале завершат эффектным карнавальным заездом на сапбордах. 17 сентября 2023 года барнаульцы и гости города могут поучаствовать в масштабном костюмированном заплыве "SUPряжение"* и выиграть приз.

Как пройдет карнавальный заплыв?

Райдеры в экстравагантных нарядах красиво пройдут 1250 метров от пляжа гребного канала и обратно. Один из них – автор самого эффектного образа – получит в подарок новенький сап.

Скорость движения не повлияет на решение конкурсной комиссии: призовой сапборд достанется носителю наиболее выразительного костюма.

Какие требования предъявляют к костюму?

Декорировать можно и себя, и доску. Однако оформление не должно мешать участникам, препятствовать плавучести сапборда и затруднять возвращение на сап, если вдруг райдер окажется в воде. Организаторы "SUPряжения" рекомендуют интегрировать в образ спасжилет, а для несовершеннолетних участников (14-17 лет) это обязательное условие.

Ограничения по выбору материалов, конструкций и визуальных элементов для экипировки участника "SUPряжения" – это безопасность, аполитичность и исключение фирменной символики (последнее не распространяется на корпоративных участников заезда).

Кто может принять участие в заезде?

Претендовать на приз смогут только те, кто пройдет регистрацию на "SUPряжение" до 15 сентября 2023 года. Участие в "SUPряжение" – бесплатное.

Можно ли участвовать, если нет собственного сапа?

Да. При необходимости можно арендовать плавсредство в спортклубе "Буревестник" (650 руб.): резервируйте время на его транспортировку по воде к месту сбора участников (ориентировочное время старта – 15:30). Бесплатный проход на стартовую площадку – только по ФИО в регистрационном списке, зрителям – по билетам.

*"SUPряжение" ("САПряжение")

*Организует заезд "SUPряжение" и конкурс на лучший костюм Туристский информационный центр Алтайского края. Подробности участия – в положении.

Фото предоставлено Федерацией гребли

РОО "ФГБК Алтайского края"

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