На алтайской трассе произошло жесткое ДТП с участием мотоциклистов и легковушки

Один из байкеров на большой скорости врезался в другого, после чего столкнулся с автомобилем

18 июня 2025, 13:45, ИА Амител

ДТП с двумя мотоциклистами / Фото: "В курсе 22"

Авария с участием мотоциклистов и легкового автомобиля произошла на трассе в Смоленском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП случилось на девятом километре автодороги Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай.

По предварительным данным, 35-летний водитель Honda Shadow не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом Honda Steed, который ехал в попутном направлении. Им управлял 52-летний мужчина. После этого Shadow вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 55-летний автомобилист.

"В результате ДТП водитель мотоцикла Honda Shadow получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь", – заключили в ведомстве.

Ранее в соцсетях очевидцы обратили внимание на опасную езду белого ВАЗа по Барнаулу. Из окна автомобиля, в течение часа рассекавшего по проспекту Ленина, высунулся пассажир. Транспорт нашли, нарушителя привлекли к административной ответственности.