На алтайской турбазе животных держат в маленьких клетках для попугаев. Видео
При этом, как утверждается, жильцов "мини-зоопарка" не выпускают на свободу
23 июня 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае на одной из турбаз, расположенной возле озера Ая, отдыхающих возмутил "мини-зоопарк", в котором содержат разных животных в "ужасных условиях", сообщает Telegram-канал "Наш Алтай | Горно-Алтайск".
"Две маленькие енотовидные собаки сидят в клетке, один щенок содержится в маленькой клетке, где нет возможности лечь и сесть, стоит на мокрой тряпке все время и дрожит. Щенки сидят в клетках, там же ходят в туалет. Помимо этого, еще овчарка сидит в клетке маленькой. Общались с ребенком, который там живет, и он сказал, что животных этих никогда не выпускают", – рассказала подписчица канала.
10:50:18 23-06-2025
так и выглядит ипотека - сиди в тесноте и дрожы..
10:55:34 23-06-2025
хозяина на кол
11:42:53 23-06-2025
Гость (10:55:34 23-06-2025) хозяина на кол... Зачем так, в такую же, для попугайчика(
11:37:09 23-06-2025
изверги
13:34:44 23-06-2025
а как называется эта турбаза ? вы идите в полицию с такими фотками, есть статья - за жестокое обращение с животными . Хотя , сейчас после огласки может уже и животинок и нет..
15:30:22 27-06-2025
гость (13:34:44 23-06-2025) а как называется эта турбаза ? вы идите в полицию с такими ф... Автор пишет Аста на озере Ая
14:50:54 23-06-2025
название базы-то напишите.
чтобы все понимали, что им деньги везти не нужно.
в так нелюбимой здесь америке, их бы общественность с гогном сожрала, что закрываться пришлось
21:08:39 23-06-2025
Ау, где полиция? Какие приняты меры?
22:19:46 23-06-2025
Свободу попугаям!!!
15:29:19 27-06-2025
В описании к видео в другом источнике указана Наш Алтай | Горно-Алтайск, [22.06.2025 20:47]
⚠️ Жестокие условия проживания животных на турбазе
"Помогите, пожалуйста, распространить и предать огласке!
Отдыхали на озере Ая, заезжали на турбазу "Аста", там функционирует "мини-зоопарк", в котором содержат разных животных в ужасных условиях.
Две маленьких енотовидных собаки сидят в клетке, один щенок енотовидной собаки содержится в маленькой клетке, где нет возможности лечь и сесть, стоит на мокрой тряпке все время и дрожит.