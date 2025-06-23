На алтайской турбазе животных держат в маленьких клетках для попугаев. Видео

В Алтайском крае на одной из турбаз, расположенной возле озера Ая, отдыхающих возмутил "мини-зоопарк", в котором содержат разных животных в "ужасных условиях", сообщает Telegram-канал "Наш Алтай | Горно-Алтайск".

"Две маленькие енотовидные собаки сидят в клетке, один щенок содержится в маленькой клетке, где нет возможности лечь и сесть, стоит на мокрой тряпке все время и дрожит. Щенки сидят в клетках, там же ходят в туалет. Помимо этого, еще овчарка сидит в клетке маленькой. Общались с ребенком, который там живет, и он сказал, что животных этих никогда не выпускают", – рассказала подписчица канала.