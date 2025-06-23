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На алтайской турбазе животных держат в маленьких клетках для попугаев. Видео

При этом, как утверждается, жильцов "мини-зоопарка" не выпускают на свободу

23 июня 2025, 10:40, ИА Амител

В Алтайском крае на одной из турбаз, расположенной возле озера Ая, отдыхающих возмутил "мини-зоопарк", в котором содержат разных животных в "ужасных условиях", сообщает Telegram-канал "Наш Алтай | Горно-Алтайск".

"Две маленькие енотовидные собаки сидят в клетке, один щенок содержится в маленькой клетке, где нет возможности лечь и сесть, стоит на мокрой тряпке все время и дрожит. Щенки сидят в клетках, там же ходят в туалет. Помимо этого, еще овчарка сидит в клетке маленькой. Общались с ребенком, который там живет, и он сказал, что животных этих никогда не выпускают", – рассказала подписчица канала.

Алтайский край жалобы и просьбы Жестокость к животным

Комментарии 10

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Musik

10:50:18 23-06-2025

так и выглядит ипотека - сиди в тесноте и дрожы..

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Гость

10:55:34 23-06-2025

хозяина на кол

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ВВП

11:42:53 23-06-2025

Гость (10:55:34 23-06-2025) хозяина на кол... Зачем так, в такую же, для попугайчика(

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Гость

11:37:09 23-06-2025

изверги

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гость

13:34:44 23-06-2025

а как называется эта турбаза ? вы идите в полицию с такими фотками, есть статья - за жестокое обращение с животными . Хотя , сейчас после огласки может уже и животинок и нет..

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Гость

15:30:22 27-06-2025

гость (13:34:44 23-06-2025) а как называется эта турбаза ? вы идите в полицию с такими ф... Автор пишет Аста на озере Ая

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Гость

14:50:54 23-06-2025

название базы-то напишите.
чтобы все понимали, что им деньги везти не нужно.
в так нелюбимой здесь америке, их бы общественность с гогном сожрала, что закрываться пришлось

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Гость

21:08:39 23-06-2025

Ау, где полиция? Какие приняты меры?

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Гость

22:19:46 23-06-2025

Свободу попугаям!!!

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Евгения

15:29:19 27-06-2025

В описании к видео в другом источнике указана Наш Алтай | Горно-Алтайск, [22.06.2025 20:47]
⚠️ Жестокие условия проживания животных на турбазе

"Помогите, пожалуйста, распространить и предать огласке!

Отдыхали на озере Ая, заезжали на турбазу "Аста", там функционирует "мини-зоопарк", в котором содержат разных животных в ужасных условиях.

Две маленьких енотовидных собаки сидят в клетке, один щенок енотовидной собаки содержится в маленькой клетке, где нет возможности лечь и сесть, стоит на мокрой тряпке все время и дрожит.

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