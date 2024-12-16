В Новоалтайске неизвестный повесил щенка и оставил рядом с ним странное послание
Местные жители боятся, что пострадать могут и другие животные
16 декабря 2024, 21:56, ИА Амител
Человек в капюшоне / Фото: unsplash.com
В Новоалтайске на улице Кирова неизвестный повесил щенка и оставил странное послание. Об этом сообщила участница паблика "Инцидент Барнаул".
Предположительно, мужчина сделал это, потому что соседские собаки мешали ему. Щенка заметил ребенок. Он сфотографировал убитое животное и показал родителям.
Рядом с повешенным щенком неизвестный оставил странную записку.
"Предновогоднее шоу на кудыкиной горе только начинается!" – сказано в послании.
Информация быстро разошлась по чатам. Участковый уже зафиксировал инцидент.
Местные жители боятся, что пострадать могут и другие животные.
22:11:30 16-12-2024
На Прудских, пустобрёшные собаки (не беспризорные) тоже мешают людям спать. То воют, то тявкают без остановки и причины.
На замечания хозяевам ни какой реакции.
08:48:36 17-12-2024
Гость (22:11:30 16-12-2024) На Прудских, пустобрёшные собаки (не беспризорные) тоже меша... Если вы не видите причины лая собак, это совершенно не значит, что этой причины нет. Особенно в частном секторе. И как по вашему хозяева должны сказать собаке, чтобы она перестала лаять, если она во дворе сидит и охраняет двор, ее за это кормят вообще-то. Вот бы у меня собака во дворе сидела и молчала бы, ничего себе охранник.
22:20:46 16-12-2024
Очередной загадошный мститель-маньяк с ЧСВ.
22:32:21 16-12-2024
С нажитой кармой не миновать негодяю рождения собакой и аналогичной участи тоже не избежать...
22:50:14 16-12-2024
В дурдоме день открытых дверей? Таких уродов убивать надо если не лечатся
07:44:56 17-12-2024
Зоошиза возбудилась - людей им не жалко убивать, собаку жалко. Мир сошел с ума - скотинячьи жизни стали дороже человеческих!
08:43:37 17-12-2024
Гость (07:44:56 17-12-2024) Зоошиза возбудилась - людей им не жалко убивать, собаку жалк... так людей убивает не зоошиза, а люди, для которых убить живое существо, будь то собака или кошка ничего не значит, на них они только тренируются. Так что претензии не по адресу. А больше всех людей убили политики, причем не своими руками. К ним претензии есть?
09:59:02 17-12-2024
Гость (07:44:56 17-12-2024) Зоошиза возбудилась - людей им не жалко убивать, собаку жалк... Скотинячья - это твоя...Зоофоб
15:44:29 17-12-2024
Гость (07:44:56 17-12-2024) Зоошиза возбудилась - людей им не жалко убивать, собаку жалк... по закону психики тот, кто начал убивать живых, небольших существ, запросто переключается потом на людей. почитайте про развитие склонностей и маний
09:21:53 17-12-2024
вещества. или поциент.
умный город надо, с тотальным покрытием.
10:15:57 17-12-2024
Musik (09:21:53 17-12-2024) вещества. или поциент.умный город надо, с тотальным покр...
Ой, Мурсик, договоришься...
09:29:42 17-12-2024
Живодер.
09:57:35 17-12-2024
Это результат принятых новых "законов" и разжигания в СМИ .... Теперь давайте представим, что щенок был чипирован. И что, хозяина посадят? Как регистрация поможет отловить это "животное"?
14:14:46 17-12-2024
А Новоалтайск это чудной городок! То елки свежепосаженные порубят, то еще какую-нубудь гадость для человеков сотворят. А что животные - то те бегают по Чесноковке ,к примеру, стаями и челов облаивают.
15:45:58 17-12-2024
Гость (14:14:46 17-12-2024) А Новоалтайск это чудной городок! То елки свежепосаженные п... так по Чесноковке и коровы пасутся и козы и овцы и пр. собаки вообще на самовыгуле у всех