В Новоалтайске неизвестный повесил щенка и оставил рядом с ним странное послание

Местные жители боятся, что пострадать могут и другие животные

16 декабря 2024, 21:56, ИА Амител

Человек в капюшоне / Фото: unsplash.com

В Новоалтайске на улице Кирова неизвестный повесил щенка и оставил странное послание. Об этом сообщила участница паблика "Инцидент Барнаул".

Предположительно, мужчина сделал это, потому что соседские собаки мешали ему. Щенка заметил ребенок. Он сфотографировал убитое животное и показал родителям.

Рядом с повешенным щенком неизвестный оставил странную записку.

"Предновогоднее шоу на кудыкиной горе только начинается!" – сказано в послании.

Информация быстро разошлась по чатам. Участковый уже зафиксировал инцидент.

Местные жители боятся, что пострадать могут и другие животные.