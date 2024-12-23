На Алтае мужчина похитил свою же музыкальную колонку и попался полиции
Он сдал колонку в магазин, но не смог выкупить
23 декабря 2024, 11:05, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Рубцовске сотрудники полиции задержали 43-летнего грабителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Местная жительница рассказала, что мужчина при ней похитил музыкальную колонку. Полицейские оперативно нашли подозреваемого и изъяли "награбленное".
"Как установлено, мужчина сам пришел в магазин и сдал колонку за определенную сумму, но выкупить вовремя не смог и решил вернуть ее без возмещения денежной суммы", – рассказали в ведомстве.
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
11:17:51 23-12-2024
меломан
12:34:02 23-12-2024
Это не грабеж. Это самоуправство.
12:37:49 23-12-2024
Гость (12:34:02 23-12-2024) Это не грабеж. Это самоуправство.... выкупить не смог, права потерял.
гробёж.
14:34:54 23-12-2024
Musik (12:37:49 23-12-2024) выкупить не смог, права потерял.гробёж.... Выходит - нет денег, нет прав?
00:55:58 24-12-2024
Musik (12:37:49 23-12-2024) выкупить не смог, права потерял.гробёж.... Если вещь отдали в залог хозяин вещи не перестает быть собственником ее. У него возникают обязательства по оплате денежных средств полученных за нее. А у ломбарда вернуть возникают обязательства вернуть хозяину вещь. Мужик забрал свое. Не исполнил обязательство. Но это другое. Самоуправство однозначно.