На Алтае мужчина похитил свою же музыкальную колонку и попался полиции

Он сдал колонку в магазин, но не смог выкупить

23 декабря 2024, 11:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Рубцовске сотрудники полиции задержали 43-летнего грабителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Местная жительница рассказала, что мужчина при ней похитил музыкальную колонку. Полицейские оперативно нашли подозреваемого и изъяли "награбленное".

"Как установлено, мужчина сам пришел в магазин и сдал колонку за определенную сумму, но выкупить вовремя не смог и решил вернуть ее без возмещения денежной суммы", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".