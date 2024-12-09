На Алтае мужчина украл несколько банок шампуня и получил реальный срок
Он перепродал украденное и попал под суд
09 декабря 2024, 16:10, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина украл из магазина несколько банок шампуня и бальзама с целью перепродажи и попал под суд. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.
"Житель Алтайского края похитил с витрины магазина 18 шампуней и бальзамов, причинив материальный ущерб на сумму более 6 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Мужчина продал похищенные уходовые средства и потратил вырученные деньги на собственные нужды. При этом ранее он уже совершал аналогичные кражи в Барнауле.
В суде "злоумышленник признался в содеянном. Ему назначили наказание в виде двух лет и одиннадцати месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
17:18:21 09-12-2024
Если бы миллиард украл был бы на свободе
17:36:14 09-12-2024
Гость (17:18:21 09-12-2024) Если бы миллиард украл был бы на свободе... Это только выксокопоставленным так можно чинушам и их деткам. А челядь и за шампунь срок схлопочет
18:17:38 09-12-2024
Гость (17:36:14 09-12-2024) Это только выксокопоставленным так можно чинушам и их деткам... судя по решению эта "челядь", уже под условным ходила. Понять и простить рецидивиста?
18:56:01 09-12-2024
Гость (17:36:14 09-12-2024) Это только выксокопоставленным так можно чинушам и их деткам... А что, ему должны были пальчиком погрозить? Он - вор!
"Вор должен сидеть в тюрьме" -классика
18:31:15 09-12-2024
Вор должен сидеть в тюрьме.
21:39:28 09-12-2024
Сейчас эта фраза не работает. Её надо дополнить - Любой вор должен сидеть в тюрьме. Как показала практика воры у нас разные.
10:39:41 10-12-2024
ущерб на сумму более 6 тысяч рублей... Читаешь такие вещи и не знаешь, поржать или опечалиться. На фоне воровства миллиардами в коррумпированной стране, мужика за 6 тысяч будут бесплатно кормить пару лет. Может потому и не сажают укравших миллионы, что дороже обойдутся?
19:07:43 10-12-2024
Шесть тысяч резанной бумаги и миллиард в валюте. Два года и Чубайс на просторах...