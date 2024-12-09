На Алтае мужчина украл несколько банок шампуня и получил реальный срок

Он перепродал украденное и попал под суд

09 декабря 2024, 16:10, ИА Амител

Мужчине моют голову шампунем / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мужчина украл из магазина несколько банок шампуня и бальзама с целью перепродажи и попал под суд. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.

"Житель Алтайского края похитил с витрины магазина 18 шампуней и бальзамов, причинив материальный ущерб на сумму более 6 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Мужчина продал похищенные уходовые средства и потратил вырученные деньги на собственные нужды. При этом ранее он уже совершал аналогичные кражи в Барнауле.

В суде "злоумышленник признался в содеянном. Ему назначили наказание в виде двух лет и одиннадцати месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.