На автодороге Алтайского края временно ограничат движение транспорта
Это связано с проведением ремонтных работ
26 декабря 2024, 07:15, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
На автодороге К-20 Поспелиха – Новичиха – Волчиха с 26 декабря временно ограничат движение. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.
"Ограничение вступит в силу с 09:00 и будет связано с проведением ремонтных работ на участке дороги между селами Селиверстово и Волчиха", – сказано в сообщении.
Для обеспечения проезда водителей предлагается использовать альтернативный маршрут через село Новоегорьевское по автодороге К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области.
09:40:47 26-12-2024
Ремонт Зимой?
09:47:16 26-12-2024
Гость (09:40:47 26-12-2024) Ремонт Зимой?... летом-то и дурак сможет.