На автодороге Алтайского края временно ограничат движение транспорта

Это связано с проведением ремонтных работ

26 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

На автодороге К-20 Поспелиха – Новичиха – Волчиха с 26 декабря временно ограничат движение. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

"Ограничение вступит в силу с 09:00 и будет связано с проведением ремонтных работ на участке дороги между селами Селиверстово и Волчиха", – сказано в сообщении.

Для обеспечения проезда водителей предлагается использовать альтернативный маршрут через село Новоегорьевское по автодороге К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области.