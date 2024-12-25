Военные три дня подряд будут перекрывать дороги в Алтайском крае
Ограничения будут действовать по два-три часа
25 декабря 2024, 12:40, ИА Амител
Военная колонна / Фото: function.mil.ru
В Алтайском крае три дня подряд будут перекрывать дороги из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.
Ограничения введут:
- 25 декабря с 15:00 до 17:00 – на Чуйском тракте в районе села Озерки;
- 26 декабря с 10:00 до 12:00 – по маршруту Лесной – Бобровка;
- 27 декабря с 10:00 до 13:00 – по маршруту Лесной – Фирсово – Чуйский тракт – Б. Ключи.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.
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